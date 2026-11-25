Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất không chỉ mang lại bầu không khí hân hoan phấn khởi mà còn mở “đường lớn” để định hình tầm vóc và bản sắc văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về Phát triển văn hóa Việt Nam được Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy và hành động của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Với những người làm văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất không chỉ mang lại bầu không khí hân hoan phấn khởi mà còn mở “đường lớn” để định hình tầm vóc và bản sắc văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Háo hức trong ngày hội lớn

Khi nhận lời mời tham gia concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” – sự kiện “đinh” của Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cảm thấy có chút ngỡ ngàng.

“Tôi nghĩ ở độ tuổi của mình mà vẫn được đứng trên sân khấu lớn, cùng các ngôi sao trẻ hiện nay như Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Mỹ Tâm, Tùng Dương... và hơn 3.000 nghệ sỹ, nghệ nhân, đó là một niềm hạnh phúc không thể tả nổi,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bà hào hứng may tới 10 chiếc áo dài để đạo diễn chọn lựa cho phù hợp với chương trình mang tầm vóc quốc gia. Đó vừa là sự đầu tư nghiêm túc, vừa thể hiện niềm tự hào của cá nhân nghệ sỹ.

Nhận định về việc kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cho rằng đây là một quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

“Văn hóa không chỉ giới hạn trong thơ ca, nhạc họa, mà còn hiện diện trong nhân cách con người, ý thức xã hội và cách ứng xử giữa người với người. Tôn vinh văn hóa cũng chính là tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người, lan tỏa tinh thần yêu thương, sự trân trọng và cách ứng xử văn minh, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, nhân văn, đoàn kết,” Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa bày tỏ.

Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa góp mặt trong MV “Made in Vietnam” - một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: NSX)

Bà nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ được tôn vinh qua những sự kiện, hoạt động tổ chức vào ngày 24/11, mà cần được nuôi dưỡng, lan tỏa và thực hành mỗi ngày. Ngày kỷ niệm có thể là điểm nhấn, nhưng điều quan trọng hơn cả là trong suốt 365 ngày của năm, mỗi người Việt Nam đều ý thức sống, hành động và ứng xử bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp của một con người có văn hóa.

Cùng chung cảm xúc đó, ca sỹ Anh Thơ bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi nước ta có một ngày dành riêng cho văn hóa.

Là nghệ sỹ biểu diễn đồng thời làm nhiệm vụ đào tạo, ca sỹ Anh Thơ luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học trò của mình bằng những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước như một sứ mệnh của người nghệ sỹ.

Ca sỹ Anh Thơ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Hơn 30 năm đi hát khắp mọi miền, tôi nhận thấy người dân luôn yêu những ca khúc về quê hương đất nước. Tình yêu ấy chưa khi nào ‘nguội.’ Có những đêm nhạc, tôi hát đến 15 bài, hát đến nửa đêm mà bà con vẫn còn muốn nghe,” ca sỹ Anh Thơ chia sẻ.

Từ quan sát của mình, ca sỹ Anh Thơ nhận thấy những năm gần đây Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến văn hóa, đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất sát sao đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà.

“Từ những chủ trương ấy, tôi nhận thấy Nhà nước đã có những chính sách rất cụ thể đối với hoạt động văn hóa-nghệ thuật. Nhiều nghệ sỹ có cơ hội thể hiện chuyên môn và đã sống được bằng nghề. Tuy nhiên, các nghệ sỹ, các đoàn nghệ thuật ở vùng xa thì vẫn cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa,” ca sỹ Anh Thơ đề xuất.

Để mỗi người dân là một mảnh ghép văn hóa

Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Cả nước có đến hơn 400 hoạt động ở khắp các địa phương, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Chia sẻ về hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho hay tỉnh tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Lào Cai 2026” với chủ đề “Sắc màu hội tụ” ở cấp tỉnh và 99 xã, phường.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Mường Lò năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn của chương trình là Lễ hội Mường Lò năm 2026. Thông qua chương trình, Lào Cai mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, giúp khán giả hiểu hơn về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh; đồng thời khẳng định văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

Năm nay, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lào Cai chú trọng quảng bá văn hóa, di sản trên không gian số, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Theo ông Nguyễn Lâm Tới, Lào Cai mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp và thúc đẩy phát triển bền vững. Người dân và cộng đồng vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của tỉnh Lào Cai nhằm gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên(4/11/1831- 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên để lan tỏa giá trị của cây chè, nâng cao giá trị của ngành chè Thái Nguyên đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa-du lịch của tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho hay các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên bầu không khí phấn khởi trong Nhân dân, mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Việc kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mở ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức hoạt động ở cơ sở, đưa văn hóa trở thành một phần sinh động trong đời sống cộng đồng.

“Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 mô hình văn hóa hoạt động hiệu quả, cùng hệ thống câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì rộng khắp ở các khu dân cư. Từ những hoạt động ấy có thể thấy văn hóa và đoàn kết luôn gắn bó, bổ trợ cho nhau. Khi người dân cùng tham gia hoạt động văn hóa, chia sẻ niềm vui, trao truyền những giá trị truyền thống, tình cảm và sự gắn kết cộng đồng cũng được bồi đắp. Chính nền tảng ấy tạo môi trường để văn hóa được gìn giữ, phát huy một cách tự nhiên, bền vững,” bà Hà Thị Bích Hồng chia sẻ.

Lễ dâng hương và khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại “trái tim” của cả nước, nơi hội tụ nhiều sự kiện hoành tráng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng các xã, phường, những chủ thể đang gìn giữ và thực hành di sản.

Hoạt động hưởng ứng được mở rộng đến các địa phương. Theo đó, 100% trong tổng số 126 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức, trong đó 115 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Phạm Xuân Tài cho biết các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất có tính bền vững, tạo được dư âm. Nhiều chương trình gắn với đặc trưng văn hóa địa phương, tạo tiền đề để gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội trong những năm sau này.

Cụ thể như tour "Một ngày cùng Di sản Phú Thượng-Từ di sản đến làng nghề," "Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm," chương trình "600 năm hào khí Tốt Động-Chúc Động" tại xã Quảng Bị, “Huyền tích tre ngà-Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ), ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích (phường Bạch Mai), bản đồ số di tích (phường Thanh Xuân); mô hình “Nhà văn hóa số,” “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố.

“Ngày Văn hóa Việt Nam là nơi để giá trị di sản được thăng hoa, để sau đó người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong bảo tồn, phát huy. Chúng tôi cũng đã có hướng dẫn để địa phương triển khai công tác phát huy giá trị của di tích. Ở nhiều nơi, di sản đang trở thành nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất là bước khởi đầu, sau đó công tác phát huy giá trị di sản chắc chắn sẽ được thực hiện tốt hơn nữa,” ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Từ cách làm của Hà Nội và nhiều địa phương trong toàn quốc, có thể thấy rằng sau những sự kiện hưởng ứng sôi nổi, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được tiếp nối trong đời sống hàng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân trở thành một mảnh ghép văn hóa./.

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Ở nhiều nơi, di sản đang trở thành nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

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