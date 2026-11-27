Năm 2011, Harper’s Bazaar bắt đầu hành trình kể những câu chuyện về thời trang và nghệ thuật tại Việt Nam, từng bước khẳng định dấu ấn riêng, kết nối độc giả trong nước với các xu hướng quốc tế. Suốt một thập kỷ rưỡi, mỗi bộ ảnh, cuộc phỏng vấn, dự án sáng tạo hay sự kiện đều góp thêm những sắc màu riêng vào bức tranh văn hóa đương đại, đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Cột mốc 15 năm là dịp để Harper’s Bazaar Việt Nam nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những người đồng hành và hướng đến những khát vọng mới. Với chủ đề Hướng đến những vì sao, đêm Gala Dinner diễn ra hôm 23/11 tại Space Above – Thiskyhall đã quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh doanh, thời trang, nghệ thuật và giải trí. Không chỉ là dịp hội ngộ của những cá tính sáng tạo, đêm tiệc còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, tôn vinh tinh thần kết nối và những giá trị mà Harper’s Bazaar Việt Nam đã vun đắp trong suốt 15 năm qua.

Dàn hoa hậu, á hậu gia đình Hoàn Vũ: Chelsea Fernandez, Yolina Lindquist, Hoàng Phương Linh, Mook và Bùi Xuân Hạnh chụp ảnh cùng Miss Grand All Stars 2026 Vanessa Pulgarin. (Ảnh: KIENGCAN Team)

Dưới sự dẫn dắt của hai host Nguyễn Trần Quỳnh Anh – Managing Editor của Harper’s Bazaar Việt Nam và diễn viên Charlie Win, đêm tiệc mở màn bằng tiết mục độc thoại hài hước của Charlie Win, với phần đệm nhạc tứ tấu đàn dây. Sau lời chào đón quan khách, chương trình tiếp nối bằng màn trình diễn của nhóm thiếu nhi cho ca khúc Đội Kèn Tí Hon. Tiết mục mang đến không khí vui tươi, mở đầu cho đêm hội kỷ niệm 15 năm với nhiều hoạt động đặc sắc.

Hành trình 15 năm của Harper’s Bazaar Việt Nam được tái hiện qua video 15 Years of Stories, hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị phía sau các trang bìa, bộ ảnh thời trang và sự kiện của tạp chí. Tiếp nối là phần phát biểu của chị Trần Nguyễn Thiên Hương – Nhà sáng lập Harper’s Bazaar Việt Nam. Nhân dịp này, chị gửi lời tri ân đến những cộng sự đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển và định hình dấu ấn riêng của tạp chí trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Sự đồng hành của các đối tác tiếp tục được ghi nhận qua khoảnh khắc tri ân các nhà tài trợ. Tại đây, đại diện các thương hiệu cùng chia sẻ về hành trình phát triển và cảm xúc khi đồng hành với Harper’s Bazaar Việt Nam trong cột mốc đặc biệt này. Tạp chí đã trao kỷ niệm chương Thank You như lời cảm ơn dành cho những đóng góp và sự hỗ trợ quý báu của các đối tác.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng là một giá trị được Harper’s Bazaar Việt Nam đề cao. Thông điệp ấy được lan tỏa qua chương trình Fashion & Music for a Future. Phần đầu tiên bao gồm trình diễn thời trang, giới thiệu bốn thiết kế đương đại trên nền chất liệu lụa tơ tằm Bảo Lộc. Qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chất liệu truyền thống của Việt Nam được tái hiện trong những sáng tạo mới, kể câu chuyện tôn vinh giá trị thủ công và di sản văn hóa dân tộc.

Chương trình còn đặc biệt giới thiệu cây đàn bầu mang chữ ký của năm nghệ sĩ đến từ SpaceSpeakers gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz và Rhymastic. Cả bốn thiết kế cùng cây đàn bầu được đưa vào phiên đấu giá im lặng với mục đích gây quỹ cho chương trình học bổng hỗ trợ các em học sinh nghèo, hiếu học ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, thời trang vượt ra khỏi khuôn khổ của sáng tạo và thẩm mỹ, trở thành cầu nối sẻ chia, góp phần tạo nên những tác động tích cực và bền vững cho xã hội.

Các nhà tài trợ trên sân khấu nhận kỉ niệm chương Thank You từ Harper’s Bazaar Việt Nam. (Ảnh: KIENGCAN Team)

Sự đồng lòng gắn kết tiếp tục được lan tỏa với khoảnh khắc kỉ niệm 15 Years Together, tôn vinh năm cá nhân đã đồng hành cùng Harper’s Bazaar Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển. Những cái tên đã cùng kề vai sát cánh trên con đường ấy gồm có doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), doanh nhân Huỳnh Thị Kim Phụng – Nhà sáng lập Công ty Phát hành Trường Phát, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA), nguyên Tổng Biên tập Harper’s Bazaar Việt Nam thời kỳ đầu tiên, doanh nhân Lê Thị Quỳnh Trang – Nhà sáng lập kiêm CEO Multimedia JSC, nhà thiết kế, nhà sản xuất thời trang Cory Trần

Đại diện Harper’s Bazaar Việt Nam, bà Trần Nguyễn Thiên Hương đã trao kỷ niệm chương 15 Years Together, ghi nhận những đóng góp và tình cảm quý báu của những người bạn đồng hành.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cúp thiện nguyện Golden Heart được trao cho hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, người đã đóng góp 70 triệu đồng qua chương trình đấu giá, sẽ trở thành những học bổng hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học ở vùng sâu, vùng xa.

Mười lăm năm là dấu mốc của những câu chuyện đã được kể, những mối quan hệ được vun đắp và những giá trị sáng tạo được tiếp nối. Mang tinh thần Hướng đến những vì sao, đêm tiệc cũng là lời khẳng định cho khát vọng tiếp tục khám phá, sáng tạo và mở rộng những cuộc đối thoại giữa thời trang, nghệ thuật và văn hóa. Bầu trời luôn rộng mở và hành trình của Harper’s Bazaar Việt Nam vẫn đang được viết tiếp./.