Sau bốn mùa đồng hành cùng chương trình “Sinh viên Thế hệ mới”, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn với thế hệ trẻ, hướng tới một môi trường để sinh viên phát triển toàn diện, chủ động hành động vì cộng đồng và đưa sáng kiến vào thực tiễn.

“Sinh viên Thế hệ mới” là chương trình truyền hình thực tế dành cho sinh viên, ra mắt từ năm 2023, do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng. Chương trình không chỉ là sân chơi thể hiện kiến thức mà còn khuyến khích người trẻ nhận diện những vấn đề quan tâm, phát triển ý tưởng thành dự án và tìm giải pháp mang lại lợi ích cho cộng đồng. Herbalife Việt Nam đồng hành với chương trình từ mùa đầu tiên với vai trò nhà tài trợ và đồng kiến tạo nội dung.

Theo ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, sự đồng hành này không đơn thuần là tài trợ cho một chương trình mà là cam kết dài hạn với thế hệ trẻ Việt Nam. Doanh nghiệp kỳ vọng sinh viên có thêm cơ hội khám phá năng lực, tích lũy trải nghiệm và tự tin biến những điều mình quan tâm thành hành động có ích.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, phát biểu về hành trình đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh việc tạo không gian để sinh viên thể hiện kiến thức và kỹ năng, chương trình còn chú trọng phát triển con người toàn diện. Với thông điệp “Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ”, chương trình hướng đến việc lan tỏa nhận thức về dinh dưỡng cân bằng, khuyến khích sinh viên duy trì lối sống năng động và lành mạnh. Đây là nền tảng thể chất để người trẻ theo đuổi học tập, phát triển bản thân và tham gia các hoạt động xã hội.

Song song với thể chất, chương trình tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng qua các dự án thực tế. Những thử thách trong quá trình triển khai giúp các bạn nhận diện vấn đề, tìm kiếm giải pháp, phối hợp với người khác và điều chỉnh cách làm khi gặp trở ngại. Bên cạnh đó, tinh thần phụng sự cộng đồng được thể hiện qua những ý tưởng như hỗ trợ người thân theo dõi và cảnh báo đột quỵ, hay giảm rào cản giao tiếp cho người khiếm thính.

Đội thi thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bước sang mùa thứ tư vào năm 2026, chương trình tiếp tục mở rộng cơ hội để người trẻ đưa sáng kiến vào thực tiễn với chủ đề “Quê mình có việc, thế hệ Z Việt có cách”. Chương trình khuyến khích sinh viên nhận diện vấn đề tại địa phương và đề xuất giải pháp từ góc nhìn của thế hệ mình. Cuộc thi trực tuyến “Sinh viên Thế hệ mới 2026” cũng tạo thêm cơ hội để sinh viên trên cả nước chia sẻ ý tưởng, bên cạnh các đội tranh tài trên truyền hình.

Sau 4 mùa, giá trị mà doanh nghiệp hướng đến không chỉ nằm ở những dự án được vinh danh hay kết quả chung cuộc. Điều quan trọng hơn là người trẻ có thêm nền tảng để sống năng động, tư duy chủ động và biết gắn sự trưởng thành của bản thân với lợi ích chung. Đó cũng là khát vọng phía sau hành trình đồng kiến tạo “Sinh viên Thế hệ mới”: góp phần vun đắp một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tri thức và giàu tinh thần phụng sự quê hương./.