Nhiều cơ quan báo chí Mexico ngày 18/11 đồng loạt đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), trong đó nhấn mạnh triển vọng mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhật báo La Jornada, một trong những tờ báo có ảnh hưởng tại quốc gia Mỹ Latinh này, đã đề cập những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Mexico kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 5/1975, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Tờ báo nhấn mạnh vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam trong quan hệ thương mại của Mexico với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như sản phẩm điện tử, dệt may và giày dép.

Trong khi đó, nhật báo Milenio dẫn thông tin được Tổng thống Claudia Sheinbaum đăng tải trên mạng xã hội X, trong đó nhà lãnh đạo Mexico bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên nền tảng 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tờ báo cũng đề cập những nỗ lực của Chính phủ Mexico trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ các nền kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC 2026.

Trang tin UnoTV dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) cho biết một trong những nội dung trọng tâm của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư song phương, đồng thời khai thác hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà cả Việt Nam và Mexico đều là thành viên, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm của Mexico tiếp cận thị trường Việt Nam.

Nhật báo 24 Horas cũng đề cập triển vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, đặc biệt khi Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức APEC vào năm 2027 và Mexico vào năm 2028. Đây là cơ hội để hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy liên kết kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, trang tin Infobae México và kênh truyền thông N+ dẫn số liệu của Viện Thống kê và Địa lý quốc gia Mexico (Inegi) cho biết tính đến tháng 7/2026, Việt Nam đứng thứ tư trong số các quốc gia cung cấp hàng hóa nhập khẩu cho Mexico.

Các cơ quan truyền thông này cũng nhấn mạnh việc doanh nghiệp Việt Nam coi Mexico là cửa ngõ tiếp cận thị trường Bắc Mỹ, đồng thời cho biết sự tham gia của nhiều thành viên nội các Mexico tại cuộc gặp, phụ trách các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, y tế, du lịch, khoa học-công nghệ, môi trường và năng lượng.

Cùng với đó, trang tin Posta México dành sự quan tâm đến triển vọng làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và kinh tế giữa Việt Nam và Mexico, trong đó chú trọng mở rộng trao đổi thương mại, thúc đẩy đầu tư vào sản xuất, tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Tạp chí kinh tế Forbes México và hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha cũng dành bài viết riêng về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mexico, trong đó tập trung vào các nội dung thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương và công tác chuẩn bị cho APEC 2027 tại Việt Nam.

Các bài viết cho biết đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, sau các năm 2006 và 2017.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông Mexico cũng đề cập cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc song phương của Tổng thống Sheinbaum với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Báo chí Mexico đưa tin việc Tổng thống Sheinbaum giới thiệu chiến lược phát triển kinh tế mang tên “Kế hoạch Mexico” trước cộng đồng doanh nghiệp APEC nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại là một trong những điểm sáng của quan hệ song phương.

Trong bối cảnh Mexico đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác tại châu Á-Thái Bình Dương, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN.