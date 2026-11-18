Với 1.586 tác phẩm báo chí và 3.500 tác phẩm ảnh dự thi, Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo nhà báo, phóng viên trên cả nước.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội, cùng với lễ trao giải Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Bùi Thị Thơm đánh giá đây là mùa giải thành công nhất từ trước đến nay trên tất cả các mặt, thể hiện sự chủ động, bền bỉ, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới của đơn vị thường trực tổ chức.

Các tác phẩm gửi về dự thi đã phản ánh khá toàn diện diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, với nhiều gam màu tích cực về sự đổi thay của nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều tác phẩm cũng thẳng thắn phản ánh những bất cập trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; điều tra sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phản ánh vấn đề bảo vệ rừng phòng hộ, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)...

Các tác phẩm thể hiện góc nhìn phản biện trên tinh thần “chống để xây,” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” “lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối."

Bàn về vai trò của báo chí đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh đối với một quốc gia có truyền thống nông nghiệp và ngành nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam, chủ đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Người làm báo không nên chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực tiễn, cần đi sâu phân tích vấn đề, tìm kiếm những góc nhìn mới và đề xuất giải pháp thiết thực. Báo chí cần hướng tới những giá trị cụ thể hơn, như góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đến với thị trường thế giới, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Khi những bài viết thực sự tạo ra tác động tích cực đối với sản xuất và đời sống, người làm báo mới có thể khẳng định đã thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026, diễn ra sáng 18/11 tại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Ban Tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới được phát động từ ngày 5/12/2025. Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 27/3/2026 và kết thúc nhận bài dự thi ngày 30/9/2026.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 5 giải A cho các tác phẩm xuất sắc thuộc 5 thể loại báo chí. Thể loại truyền hình có tác phẩm "Nông nghiệp Việt Nam: Điểm nghẽn nào đang cản đường bứt phá" của nhóm tác giả Vũ Xuân Dung, Thái Anh Thư, Ngô Quý Thông, Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Hoàng Tuấn.

Ở thể loại phát thanh, tác phẩm "Những cửa biển bị “khóa” và khát vọng mở lối ra biển lớn" của nhóm tác giả Đỗ Trung Thuận, Bùi Trọng Nhân, Nguyễn Thị Kim Loan, Lê Tấn Khoa, Vũ Tuấn Anh được trao giải.

Thể loại ảnh ghi nhận tác phẩm "Đồng hành cùng nông dân đưa chè Long Cốc ra thế giới" của tác giả Nguyễn Mạnh Quân.

Hai tác phẩm còn lại gồm "Nông hộ Việt Nam-40 năm đổi mới và cuộc cách mạng trong lịch sử nông nghiệp" của nhóm tác giả Phạm Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Minh Huệ (thể loại báo in) và "Thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch" của nhóm tác giả Đinh Quang Huy, Phan Văn Hậu (thể loại báo điện tử).

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề, với tổng giá trị 531 triệu đồng.

Trải qua 4 mùa tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từng bước mở rộng phạm vi thu hút tác giả, nhóm tác giả, trở thành diễn đàn nghề nghiệp dành cho những người làm báo quan tâm đến lĩnh vực này.

Qua các tác phẩm dự thi và được vinh danh, những vấn đề từ thực tiễn sản xuất, đời sống nông thôn, tâm tư, nguyện vọng của người nông dân được phản ánh rõ nét hơn, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của xã hội đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình phát triển đất nước.

Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt là đơn vị thường trực tổ chức./.

Toàn cảnh Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII Giải thưởng năm nay vinh danh 90 tác phẩm, trong đó có 4 Giải A, 15 Giải B, 29 Giải C và 42 Giải Khuyến khích. Trong đó Thông tấn xã Việt Nam giành 2 Giải B, 1 Giải C.