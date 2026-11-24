Ngày Văn hóa Việt Nam là một “chỉ dấu đỏ” kết nối sự kiện lịch sử năm 1946 với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Lời tòa soạn:

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ.”

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Suốt 80 năm qua, đất nước đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với không ít thăng trầm nhưng văn hóa luôn là nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc, như cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã nói: “Thơ cũng như nhạc, có thể trở thành một sức mạnh phi thường khi nó chinh phục được trái tim của quần chúng nhân dân.”

Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, văn hoá nghệ thuật đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ nhân dân vượt qua gian khổ. Trong công cuộc đổi mới, tư duy phát triển văn hóa tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện “Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.”

Tại phiên họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh mới, văn hóa không chỉ soi đường cho mỗi con người, mà còn định hướng con đường phát triển của cả dân tộc.

“Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, không chỉ số hóa để lưu trữ, mà phải số hóa để giáo dục, sáng tạo, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho phát triển, cho công nghiệp văn hóa và cho trí tuệ nhân tạo của Việt Nam,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Song, đây không chỉ là câu chuyện có thêm một ngày nghỉ, một ngày kỷ niệm mà còn là một dấu mốc toàn dân được thụ hưởng văn hóa, sống trong một bầu không khí văn hóa hứng khởi và mỗi người trở thành một mảnh ghép trong bức tranh văn hóa đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam là một “chỉ dấu đỏ” kết nối sự kiện lịch sử năm 1946 với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, Báo Điện tử VietnamPlus xin giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài “Văn hóa soi đường, kiến tạo tương lai Việt Nam.”

Bài 1: Từ “lời hiệu triệu” năm 1946 đến sức mạnh văn hóa Việt

Tám mươi năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, việc Đảng và Nhà nước lựa chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định tầm vóc và vị thế của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Văn hóa không chỉ là nền móng bồi đắp bản lĩnh, cốt cách dân tộc, mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, khơi thông sức sáng tạo, hun đúc khát vọng vươn lên và tạo nên sức mạnh mềm quốc gia.

Trong dòng chảy phát triển hiện đại, văn hóa ngày càng trở thành động lực, trụ cột và hệ điều tiết, định hướng các giá trị, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa hội nhập quốc tế với gìn giữ bản sắc. Đó chính là điểm tựa vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vươn tới tương lai bằng sức mạnh của trí tuệ và tâm hồn Việt Nam.

Ngọn đuốc văn hóa soi đường trong đêm đen của dân tộc

Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Đó là thời điểm đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh dân tộc đứng trước nhiều thử thách.

Báo Cứu quốc số ra ngày 25/11/1946 còn lưu bài viết tường thuật khá chi tiết về hội nghị này. Đây có lẽ cũng là tài liệu ít ỏi còn lưu giữ đến hôm nay, cho chúng ta cái nhìn toàn diện hơn về "hội nghị Diên Hồng văn hóa" đầu tiên được tổ chức khi Việt Nam vừa giành được độc lập, vẫn còn là một nhà nước non trẻ.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. (Ảnh tư liệu).

Ngay ở trang nhất, Báo Cứu quốc in tiêu đề trang trọng bài viết “Vì tình thế, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận.”

Cuốn “Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2008) ghi rõ: “Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.”

Nhận định về bối cảnh của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dự và phát biểu tại hội nghị cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tầm nhìn chiến lược về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp kiến thiết quốc gia ngay từ những ngày đầu lập nước.

“Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946 diễn ra chỉ một năm sau khi đất nước độc lập, mặc dù còn bộn bề nhiều công việc trọng đại, nhưng với tầm tư tưởng của một lãnh tụ xuất chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao và đúng vai trò của văn hóa trong việc chấn hưng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học của công nhân Nhà máy 1/5 (Thủ đô Hà Nội), lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp, ngày 19/12/1963. (Ảnh tư liệu).

Ý nghĩa sâu sắc của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ nằm ở những định hướng được xác lập trong một thời điểm lịch sử cụ thể, mà còn ở giá trị trường tồn của tư tưởng đề cao vai trò văn hóa, con người đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai, diễn ra từ ngày 16-20/7/1948 tại Đào Giã, Thanh Ba, Phú Thọ, tiếp tục xác định phương hướng phát triển văn hóa gắn với nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

Trong những giai đoạn tiếp theo, cùng với tiến trình phát triển của đất nước, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò trong nâng cao dân trí, phát triển giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng nhân cách con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa tiếp tục có những bước phát triển quan trọng.

Nguồn lực nội sinh mạnh mẽ

Dù điều kiện lịch sử và yêu cầu phát triển của mỗi thời kỳ có sự thay đổi, quan điểm coi trọng văn hóa, đề cao vai trò của con người luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới phục vụ kháng chiến, kiến quốc đến nhiệm vụ phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, văn hóa ngày càng được nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn trong mối quan hệ với sự phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Phạm Duy Đức chỉ rõ Đại hội VI của Đảng (1986) khởi xướng công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu nhìn thẳng vào thực tiễn và đổi mới tư duy phát triển. Trong lĩnh vực văn hóa, bước chuyển ban đầu thể hiện ở việc đặt xây dựng đời sống văn hóa, con người và các giá trị xã hội trong tổng thể đổi mới đất nước. Đây chưa phải một hệ thống lý luận hoàn chỉnh về văn hóa, nhưng là tiền đề để khắc phục cách nhìn coi văn hóa như một lĩnh vực tách biệt với các quá trình kinh tế, xã hội.

Đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998, tư duy này được kết tinh thành một hệ thống quan điểm tương đối toàn diện. Nghị quyết khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.” Đây là mốc lý luận có ý nghĩa bản lề, bởi văn hóa được xác định đồng thời trên ba phương diện: Nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực của phát triển.

Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 nêu rõ văn hóa phải “trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.”

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/8/2025. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Đức, khái niệm “sức mạnh nội sinh” mở rộng đáng kể cách tiếp cận: Văn hóa không chỉ tạo nên đời sống tinh thần mà còn có khả năng chuyển hóa thành năng lực con người, niềm tin xã hội, ý chí phát triển và sức mạnh cộng đồng.

Bước phát triển lý luận rõ nét hơn được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014. Nghị quyết xác định một quan hệ có tính khái quát cao: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.”

Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác lập một khung chính sách quan trọng để nhìn văn hóa đồng thời từ phương diện sáng tạo, sản xuất, thị trường, công nghệ, việc làm và giá trị gia tăng.

Giai đoạn từ Đại hội XIII đến Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 cho thấy một bước mở rộng mới của tư duy lý luận.

“Nếu các giai đoạn trước làm rõ văn hóa là nền tảng, mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh, thì yêu cầu mới là lý giải sâu hơn năng lực của văn hóa trong định hướng hành vi, tạo đồng thuận xã hội, điều chỉnh quan hệ và góp phần định hình chất lượng phát triển,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Đức phân tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tinh thần của giai đoạn phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới sẽ tiếp tục làm rõ văn hóa, con người như nền tảng và nguồn lực nội sinh; gắn phát triển văn hóa với hệ giá trị, môi trường văn hóa, sức mạnh mềm, chuyển đổi số và năng lực phát triển quốc gia.

Có thể khẳng định rằng từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 đến những chủ trương, quyết sách quan trọng năm 2026 là một mạch nguồn tư tưởng xuyên suốt, thể hiện sự nhất quán trong quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa.

Từ sự nhìn nhận “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi,” những chủ trương, chính sách rất cụ thể của Đảng và Nhà nước hiện nay đang hiện thực hóa mục tiêu lấy văn hóa làm động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Bồi đắp nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Các em còn có dịp trải nghiệm trò chơi dân gian, tìm hiểu ẩm thực, thực hành in tranh sáng tạo, giao lưu múa sạp và khám phá các nghề thủ công truyền thống; tìm hiểu lịch sử, di sản văn hóa…

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Từ “lời hiệu triệu” năm 1946 đến sức mạnh văn hóa Việt Nam Ngày Văn hóa Việt Nam là một “chỉ dấu đỏ” kết nối sự kiện lịch sử năm 1946 với định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.