Ngày 23/11, tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống và khám phá ẩm thực.

Cùng ngày, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thông qua những trải nghiệm thực tế, học sinh được bồi đắp tình yêu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù từng cấp học, các nhà trường tổ chức 6 không gian trải nghiệm gồm Không gian văn hóa Việt Nam; Không gian Thăng Long-Hà Nội; Không gian di sản văn hóa; Không gian nghệ thuật truyền thống; Không gian làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; Không gian văn hóa học đường. Thông qua các hoạt động, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa dân tộc, lịch sử địa phương, phong tục, tập quán và nghệ thuật truyền thống.

Tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, học sinh được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú như làm “Sứ giả Văn hóa," trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa” với trang phục truyền thống, biểu diễn võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại. Các em còn có dịp trải nghiệm trò chơi dân gian, tìm hiểu ẩm thực, thực hành in tranh sáng tạo, giao lưu múa sạp và khám phá các nghề thủ công truyền thống; tìm hiểu lịch sử, di sản văn hóa…

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được duy trì thường xuyên trong nhà trường chứ không chỉ diễn ra trong một ngày. Các nhà trường cần tăng cường giáo dục di sản, phối hợp với bảo tàng, di tích, nghệ nhân và cộng đồng địa phương, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Hà Nội có hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề, lễ hội và nhiều loại hình nghệ thuật phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục trực quan, gắn kiến thức với trải nghiệm. Ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô khuyến khích giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi, cấp học, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của học sinh. Qua các hoạt động này, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được tham gia sáng tạo, gìn giữ và giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương, đất nước. Thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, nghệ nhân và các thiết chế văn hóa, ngành giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng tới đưa giáo dục văn hóa, di sản trở thành hoạt động thường xuyên.

Tham gia trình diễn nghệ thuật tại chương trình, em Bùi Thảo Nhi, học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (xã Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Không chỉ được biểu diễn, giao lưu cùng các bạn, em còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những nét đẹp trong văn hóa truyền thống, từ trang phục, nghệ thuật biểu diễn đến các trò chơi dân gian. Qua đó, em hiểu hơn về giá trị văn hóa của dân tộc và nhận thấy mỗi học sinh đều có thể góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị ấy từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

“Những hoạt động như thế này giúp học sinh chúng em tiếp cận văn hóa theo cách gần gũi, sinh động hơn so với chỉ tìm hiểu qua sách vở. Em mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tương tự để học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc," Thảo Nhi chia sẻ./.

“Muôn sắc Việt Nam”: Đại tiệc nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.