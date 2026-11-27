Sau hai lần đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào các năm 2006 và 2017, Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ nhà trong năm 2027. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương, có tầm vóc lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với vị thế quốc tế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các điều kiện để đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với mục tiêu đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự APEC, đồng thời tận dụng cơ hội quảng bá đất nước, nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Quảng bá đất nước từ bộ nhận diện

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Năm APEC 2027 là cơ hội quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan của các vùng, miền Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 phát biểu tại họp báo ngày 27/11. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Những thông điệp ấy được thể hiện ngay từ bộ nhận diện Năm APEC Việt Nam 2027 với biểu trưng lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần hợp tác APEC và khát vọng phát triển của khu vực, chuyển tải chủ đề Năm APEC.

Biểu trưng được xây dựng trên ba tầng ý nghĩa chủ đạo, kết hợp chặt chẽ với màu sắc và kiểu chữ.

Thứ nhất, hình tượng đóa sen bung nở, mềm mại tượng trưng cho sức sống bền bỉ, tinh thần tự cường và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, là lời chào thân thiện, hiếu khách của nền kinh tế chủ nhà gửi tới bạn bè quốc tế.

Mỗi cánh sen cũng là một cánh sóng, cách điệu từ hai chữ A và V (APEC và Việt Nam), biểu trưng cho sự gắn kết giữa hành trình phát triển của Việt Nam với tiến trình hợp tác và thịnh vượng của châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ hai, 21 đường nét lồng ghép trong các cánh sen là 21 nền kinh tế thành viên, đa dạng về bản sắc nhưng cùng chia sẻ khát vọng phát triển và thịnh vượng chung. Các đường nét đan xen, hòa quyện và hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết và sức mạnh hợp tác.

Thứ ba, hình khối rộng mở cùng những đường nét chuyển động hướng lên biểu trưng cho tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, không ngừng khai mở những động lực tăng trưởng và cơ hội phát triển mới.

Về màu sắc, biểu trưng APEC 2027 kết hợp chuyển sắc hài hòa giữa hai gam xanh biển, xanh lá kế thừa từ bảng màu biểu trưng APEC chính thức và sắc hồng đặc trưng của hoa sen Việt Nam.

Mẫu biểu trưng APEC 2027 thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.

Về việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong mỗi lần đăng cai APEC, Việt Nam lựa chọn những địa điểm khác nhau để giới thiệu hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế.

Năm 2006, Việt Nam lựa chọn Hà Nội - Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Năm 2017, Việt Nam giới thiệu Đà Nẵng - một thành phố năng động, sáng tạo ở miền Trung.

Lần này, Việt Nam lựa chọn Phú Quốc, hòn đảo có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, một trung tâm du lịch đang vươn lên, phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch và dịch vụ. Qua đó, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh Phú Quốc là một điểm đến mới đáng sống, hấp dẫn về du lịch, trải nghiệm và sáng tạo, thể hiện sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự lựa chọn này cũng gắn với thông điệp “Một đại dương là một cộng đồng,” thể hiện sự gắn kết và phát triển năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam mong muốn qua những trải nghiệm mới tại Phú Quốc, các thành viên APEC sẽ cảm nhận được sự gắn kết, năng động, đổi mới và vươn mình - những đặc trưng trong quá trình phát triển của các nền kinh tế APEC thời gian qua.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong cuộc họp báo quốc tế ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa khẳng định việc đăng cai APEC là cơ hội vàng để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước.

“Đây không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò và những đóng góp có trách nhiệm đối với Diễn đàn mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Bạn bè quốc tế có dịp trực tiếp chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó hiểu rõ hơn về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới,” Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Với tinh thần đó, công tác tuyên truyền, quảng bá sẽ tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, về văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản, Việt Nam xác định văn hóa là mạch nguồn kết nối các hội nghị, sự kiện trong Năm APEC 2027. Tại các hội nghị tổ chức ở địa phương, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, Việt Nam mong muốn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho lãnh đạo các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và phóng viên báo chí, vừa quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, vừa có sự tham gia của các nền kinh tế thành viên APEC.

Các hoạt động dự kiến gồm tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa quốc tế. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, ngay tại địa điểm tổ chức hội nghị hoặc trung tâm báo chí sẽ có không gian văn hóa Việt Nam với các triển lãm ảnh, hoạt động giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Thứ hai, về quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của các địa phương, việc tổ chức các hội nghị APEC tại 7 địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam là cơ hội để các địa phương giới thiệu hình ảnh tới bạn bè quốc tế.

Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã trao đổi với các địa phương, dự kiến tổ chức các chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu những loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch xanh.

Thứ ba, Việt Nam mong muốn tạo dấu ấn bằng bộ nhận diện Năm APEC 2027. Biểu trưng (logo) và các yếu tố nhận diện trên những sản phẩm của APEC sẽ hướng tới giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo và vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh vai trò tham gia của người dân, bao gồm cả cộng đồng kiều bào, bởi bất kỳ hoạt động nào, nếu không có sự đồng hành, hưởng ứng của người dân thì không thể thành công.

“Chúng tôi mong rằng người dân sẽ đóng vai trò là chủ thể, là chủ nhà thân thiện hiếu khách, mỗi người đều thể hiện sự chân thành, nồng ấm, là những đại sứ văn hóa. Chính các sự kiện giao lưu văn hóa-thể thao, giao lưu nhân dân sẽ góp phần quan trọng để gắn kết các nền kinh tế,” Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn (giữa), Trưởng Tiểu ban Lễ tân APEC 2027 phát biểu tại họp báo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Liên quan đến công tác đón tiếp đại biểu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân cho hay nước chủ nhà chú trọng ứng dụng công nghệ xanh. Cụ thể, phương tiện đưa đón đại biểu là ô tô điện mang thương hiệu Việt, thể hiện sự chuyển biến lớn của công nghiệp sản xuất trong nước và khẳng định Việt Nam hướng đến sử dụng công nghệ xanh.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Tiểu ban Lễ tân đang hợp tác chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng, rà soát nơi lưu trú, địa điểm tổ chức, thiết bị, đường truyền, trung tâm báo chí… tất cả đều đảm bảo đúng tiến độ phục vụ cho 200 hoạt động lớn nhỏ trong Năm APEC 2027./.

APEC 2027 - cơ hội quảng bá hình ảnh và thành tựu phát triển của Việt Nam Trưởng ban Quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Argentina nhấn mạnh việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà APEC là cơ hội để quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được nhiều năm qua.