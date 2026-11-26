“Đại sứ phải gắn liền được với sản lượng, làm sao giúp người dân tạo ra đồng tiền” – quan điểm được Á hậu Bùi Khánh Linh nhấn mạnh khi chia sẻ định hướng sau chiến thắng tại cuộc thi Đại sứ OCOP Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Với nền tảng đào tạo về kinh doanh nông nghiệp, kinh nghiệm marketing và tuổi thơ gắn với công việc buôn bán nông sản của gia đình, người đẹp muốn đưa vai trò đại sứ vượt khỏi khuôn khổ quảng bá hình ảnh, hướng đến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường cho người nông dân.

“Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh cô bé đi xe đạp màu trắng, vòng quanh làng để bán tôm, bán tép. Cả tuổi thơ gắn liền với cánh đồng, với con tôm, con cá và gia đình Linh cũng là gia đình làm giàu lên từ nông nghiệp,” Á hậu chia sẻ.

Những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng tình yêu với nông nghiệp, thôi thúc cô theo học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Bùi Khánh Linh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp điện tử. Đây cũng là nền tảng để cô tiếp cận câu chuyện OCOP từ góc nhìn của người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.

Theo Khánh Linh, mỗi sản phẩm OCOP không đơn thuần là hàng hóa mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, điều kiện tự nhiên, tri thức bản địa và tâm huyết của người sản xuất. Cô cho rằng mỗi sản phẩm muốn đi xa cần được đầu tư đồng bộ về chất lượng, truyền thông và thương mại. Khi đó, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở khả năng tạo sinh kế, duy trì nghề truyền thống và đưa đặc trưng của từng vùng đất đến gần hơn với người tiêu dùng.

Á hậu Khánh Linh chiến thắng tại cuộc thi Đại sứ OCOP Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Đáng chú ý, định hướng sau khi trở thành Đại sứ OCOP, Khánh Linh muốn xây dựng một kênh truyền thông mới, kết hợp giới thiệu sản phẩm đạt chuẩn với hoạt động bán hàng trực tuyến. Cô cũng dự kiến kết nối KOLs/KOCs tổ chức các phiên livestream nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ.

Chia sẻ về định hướng này, Khánh Linh nhấn mạnh: “Bản thân em là một người cũng đã tìm hiểu và hiện tại đang làm Giám đốc Marketing cho một công ty nông nghiệp bền vững. Chính vì thế, em tin rằng việc mình trở thành đại sứ thì phải gắn liền được với sản lượng, làm sao giúp người dân tạo ra đồng tiền.”

Với tình huống xử lý sự cố truyền thông, Khánh Linh cho rằng điều quan trọng trước hết là biết nhìn nhận, điều chỉnh bản thân sau những vấp ngã. Cô đồng thời nhấn mạnh chất lượng và các tiêu chuẩn đã được công nhận của sản phẩm OCOP là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin, bảo vệ uy tín trên thị trường.

Sinh năm 2004, Bùi Khánh Linh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 và Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024./.

Số hóa sản phẩm OCOP: Mở rộng không gian tiếp cận thị trường Bản đồ số sản phẩm Việt Nam mở rộng không gian quảng bá đặc sản địa phương, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.