Họp báo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 8. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sau 7 mùa kể từ 2010, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần 8 - năm 2026 sẽ trở lại từ ngày 28/11-2/12. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức; Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Tại họp báo ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt dành cho sự nghiệp văn hóa, từ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, HANIFF lần 8 được định hướng xây dựng thành hệ sinh thái hoàn chỉnh cho điện ảnh Việt Nam với các hoạt động ươm mầm tài năng, chợ dự án hỗ trợ làm phim từ ý tưởng, dự án đến triển lãm quốc tế chuyên về việc tiếp thị sau khi hoàn thiện.

Nổi bật có chương trình Ươm mầm tài năng - HANIFF Campus gồm lớp học chuyên sâu về diễn xuất, có chuyên gia Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam giảng dạy. Nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết chương trình còn kết nối các ứng viên với nhiều dự án điện ảnh sắp triển khai như "Tuyên ngôn độc lập," "Con đường tôi đã chọn" (Công ty Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam), "Thiên mạc hùng ca" (Cineplus)...

Ngoài ra liên hoan phim cũng có hai hội thảo chuyên môn gồm "Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình" và "Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế".

Cùng với đó là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (28-30/11) với khoảng 60 gian hàng từ 14 quốc gia, 70 đơn vị chuyên mua và phát hành phim ra quốc tế, tạo cơ hội cho Việt Nam kết nối với đối tác nước ngoài...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định nỗ lực xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho điện ảnh Việt Nam, trong khuôn khổ HANIFF 2026. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Với quy mô quốc tế, dự kiến chương trình sẽ có sự tham gia của khoảng 1.000 khách mời và đại biểu, trong đó gồm các đoàn phim trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách; Thủ đô Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định sẽ đồng phối hợp tổ chức sự kiện suôn sẻ, đặc biệt trong giai đoạn liên hoan phim.

Theo đó, đại diện sở nhấn mạnh đảm bảo các phương án đón tiếp, di chuyển, đi lại thuận lợi, đồng thời giới thiệu các điểm đến văn hóa-du lịch đáng chú ý của Thủ đô như Hồ Văn (Văn Miếu-Quốc Tử Giám), Làng gốm Bát Tràng...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ban tổ chức HANIFF lần 8 đã nhận gần 870 phim được gửi dự thi, chọn lọc ra 124 phim ngắn và phim dài từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng theo đại diện ban tổ chức, loạt vé xem phim đã được phát miễn phí từ 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay tại 7 cụm rạp tham gia HANIFF 8. Cụ thể gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ (Ô Chợ Dừa), Beta Cinema Giải Phóng 360 Giải Phóng; Cine Star Hà Đông 165 Lê Trọng Tấn. Các địa điểm này vừa chiếu phim, vừa kết hợp hoạt động giao lưu, ra mắt các đoàn làm phim.

Riêng 18 phim trong chương trình Phim Việt Nam đương đại được chiếu tại 4 cụm rạp gồm Lotte Kosmo Tây Hồ - 161 Xuân La; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch - số 2 Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh - 54 Nguyễn Chí Thanh; Galaxy Cinema Mipec Long Biên - số 2 Long Biên.

Các thông tin về giờ chiếu, lịch chiếu và tác phẩm tham gia được thông tin tại trang web: haniff.vn./.

Đại diện dự thi Oscar của nhiều nước sắp được chiếu độc quyền tại Hà Nội Không chỉ là đại diện cho nền điện ảnh của cả một quốc gia, các phim này còn được bảo chứng thông qua nhiều giải thưởng quốc tế lớn tại Liên hoan phim Venice, Cannes và Berlin.