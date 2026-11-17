Cảnh phim "Elephant in the Fog." (Ảnh từ phim)

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2026 vừa công bố danh sách 12 phim tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất - Phim dài dự thi. Nhiều phim gây chú ý vì là đại diện quốc gia gửi sơ tuyển Giải thưởng Oscar lần thứ 99 - năm 2027.

Cụ thể có 7 phim là "Elephant in the Fog" (Nepal), "Everytime" (Đức), "Hold onto me" (Cộng hòa Cyprus), "Silent friend" (Hungary), "Ben'imana" (Rwanda), "Becoming human" (Campuchia) và "Hộ linh tráng sỹ" (Việt Nam) đều đại diện các quốc gia dự thi vòng sơ tuyển Oscar.

Đáng chú ý có "Elephant in the Fog" của Nepal về đề tài người chuyển giới từ nữ thành nam, từng giành giải của ban giám khảo tại hạng mục Un Certain Regard, Liên hoan phim Cannes năm 2026.

"Everytime" của êkíp Đức-Áo khai thác nỗi đau mất người thân, cũng đã giành chiến thắng thuyết phục tại Liên hoan phim Cannes, kèm 3 đề cử cho đạo diễn, kịch bản gốc và phim quốc tế xuất sắc tại Giải thưởng Gotham Film Awards (Mỹ)

"Hold onto me" (Cộng hòa Cyprus và nhiều nước đồng sản xuất) thì xoay quanh sự đứt gãy trong mối quan hệ cha con, gây tiếng vang không chỉ trong nước mà còn tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ) và Giải European Young Audience Award (Viện Hàn lâm Phim châu Âu).

Một điểm chung khác là các phim đều có lối khai thác trực diện, hướng đến các vấn đề phổ biến hoặc ít được nói đến trong xã hội đương đại bằng ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt, độc lập và mạnh mẽ.

Loạt 12 phim tranh giải trực tiếp tại HANIFF 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đạo diễn, Nghệ sỹ ưu tú Bùi Trung Hải (Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phim HANIFF 2026) cho biết chương trình tranh giải năm nay khá mạnh. Hầu hết phim đã được bảo chứng qua nhiều giải thưởng danh giá khác, tạo không gian điện ảnh chọn lọc dành riêng cho khán giả Thủ đô.

Nhiều phim khác như "Silent Friend" (có Lương Triều Vỹ đóng) từng thắng giải Liên hoan phim Venice và nhiều giải quốc tế, "Queen at the Sea" và "The Message" giành giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin... hay "Ben'imana" (Rwanda và nhiều nước đồng sản xuất) được truyền thông quốc tế khen ngợi.

Phần lớn các phim do đại diện quốc gia, nhà sản xuất hoặc nhà phát hành chủ động gửi đến, song song với một số ít khác được chính đội ngũ giám tuyển HANIFF chủ động tìm hiểu và mời tham gia.

Theo ban tổ chức, đội ngũ ban giám khảo hạng mục này gồm ông Rod Stoneman (cựu Tổng giám đốc Quỹ Điện ảnh Ireland - chủ tịch ban giám khảo), ông Ishizaka Kenji (chuyên gia từ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo) cùng các nhà làm phim Indonesia, Kazakhstan và diễn viên Kaity Nguyễn của Việt Nam.

Ban giám khảo hạng mục quan trọng nhất liên hoan phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Cục Điện ảnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, diễn ra theo chu kỳ 2 năm/lần.

Năm nay chương trình diễn ra từ 28/11-2/12 với tổng cộng 12 phim dài và 25 phim ngắn dự thi, 27 phim dài và 23 phim ngắn không dự thi (chương trình toàn cảnh), 8 phim trong Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và 30 phim Việt đương đại khác.

Các phim được chiếu trong khung từ 9 đến 21 giờ mỗi ngày, tại 3 cụm rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinema Giải Phóng, Cinestar Hà Đông và một số điểm chiếu ngoài trời. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website Haniff.vn.

Song song với chiếu phim, ban tổ chức liên hoan phim cũng mang đến nhiều hoạt động tọa đàm, trao đổi chuyên môn bên lề cùng các hoạt động kết nối hợp tác sản xuất, chợ dự án-chợ phim... nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam cũng như môi trường đầu tư, sản xuất dành tại Thủ đô/.

Từ Liên hoan phim Quốc tế nhìn về điện ảnh Việt: 'Có một thứ chúng ta còn rất thiếu' Phó chủ tịch hội đồng thẩm định phim, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, cho rằng tính kém đa dạng và kém trực diện là nguyên nhân khiến điện ảnh Việt khó vươn tầm thế giới.