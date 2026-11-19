Đồng đầu tư, đồng sản xuất phim, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường phát hành là những hướng hợp tác được đề xuất tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Việt Nam, diễn ra chiều 19/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến tại diễn đàn tập trung vào việc kết nối nhà sản xuất, nhà đầu tư và đơn vị phát hành hai nước ngay từ khâu phát triển dự án.

Diễn đàn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố tổ chức với chủ đề "Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh."

Sự kiện quy tụ gần 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức điện ảnh, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố xác định công nghiệp văn hóa là lĩnh vực kinh tế trọng điểm; trong đó điện ảnh được kỳ vọng thu hút đầu tư, phát triển nhân lực, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố có thêm nhiều lựa chọn bối cảnh quay, từ biển, rừng, núi, sông nước đến các công trình kiến trúc và không gian đô thị hiện đại. Đây là điều kiện để phát triển phim trường, dịch vụ sản xuất và thu hút các đoàn làm phim trong nước, quốc tế.

Sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh năm 2025, thành phố đang triển khai các cam kết giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển nhân lực, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức liên hoan phim quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kết nối các doanh nghiệp và tổ chức điện ảnh hai nước để thúc đẩy đồng sản xuất, trao đổi chuyên gia, hợp tác công nghệ và phát hành phim.

Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kwon Tae-han phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Theo Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kwon Tae-han, các hãng phim hai nước có thể cùng tìm kiếm câu chuyện và tài năng, hợp tác từ khâu phát triển kịch bản đến đầu tư, sản xuất và phát hành quốc tế.

Để triển khai các dự án, ông đề xuất làm rõ thủ tục đồng sản xuất, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, tăng cường bảo hộ bản quyền, tạo thuận lợi trong cấp phép quay phim và hỗ trợ bối cảnh.

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất xây dựng đầu mối cấp quốc gia về xúc tiến xuất khẩu phim, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia chợ phim, quảng bá tác phẩm và bán bản quyền ở nước ngoài. Xuất khẩu phim cần được đặt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng nhà sản xuất cần nghiên cứu thị hiếu khán giả, xác định thị trường ngay từ khi phát triển kịch bản và phối hợp với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bản quyền để xây dựng phương án phát hành.

Khi tham gia liên hoan phim quốc tế, các đoàn phim cần chuẩn bị danh mục tác phẩm chào bán, hồ sơ dự án, tài liệu quảng bá bằng ngoại ngữ và bố trí người có chuyên môn đàm phán với nhà phát hành, nhà đầu tư. Hợp tác về vốn, công nghệ, hậu kỳ và nhân lực sáng tạo có thể giúp những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ về những kinh nghiệm làm phim cho Việt Nam từ kinh nghiệm Hàn Quốc. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Ở góc độ thị trường, ông Yun Ha, Trưởng Ban Chính sách Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) nhận định phim nội địa đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng phòng vé tại Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, việc nguồn vốn tập trung vào các hãng phim lớn và quỹ đầu tư, cùng với sự thay đổi thói quen giải trí của khán giả là những yếu tố khiến thị trường phục hồi chậm sau đại dịch.

Một số phim ăn khách đang kéo doanh thu tăng trở lại, song khả năng phục hồi lâu dài phụ thuộc vào việc duy trì nguồn cung tác phẩm đa dạng, đủ sức thu hút khán giả đến rạp./.

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