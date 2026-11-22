Chiều 22/11 tại Đại Nội Huế, Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với thành phố Boryeong, Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc và các đơn vị tổ chức Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc.

Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày kỷ niệm sự ra đời và công bố bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul 9/10, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử và di sản thi ca của hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, tăng cường giao lưu, hiểu biết, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cuộc thi là sự kết nối nghệ thuật thư pháp chữ Hàn với di sản thi ca Việt Nam và Hàn Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc đều có truyền thống viết thư pháp từ lâu đời.

Những bức thư pháp tuyệt đẹp được viết bằng mực mài trên nghiên đá Nampo của thành phố Boryeong là cầu nối để chia sẻ di sản thi ca của nhà vua triều Nguyễn và triều đại Joseon trên thư pháp Hàn Quốc, góp phần tôn vinh giá trị văn học, nghệ thuật cung đình và vẻ đẹp của chữ viết Hangeul, lan tỏa sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Cuộc thi có sự tham dự của 80 học sinh, sinh viên, cá nhân yêu thích tiếng Hàn, nghệ thuật thư pháp, văn hóa Hàn Quốc. Ban Tổ chức trao 11 giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 3 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tại Đại Nội Huế, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại điện Kiến Trung-Đại Nội Huế, từ ngày 22-27, góp phần lan tỏa nghệ thuật thư pháp chữ Hàn và giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, với định hướng tổ chức thường niên, cuộc thi kỳ vọng từng bước trở thành hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, một biểu tượng cho tình hữu nghị, sự gắn kết bền chặt giữa thành phố Huế và thành phố Boryeong, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Đó là bài thơ “Vũ trung sơn thủy” (Non nước trong mưa), một trong 2 tác phẩm được sáng tác theo thể Hồi văn kiêm liên hoàn.

Thông qua ứng dụng công nghệ số, người xem có thể trực quan khám phá cấu trúc, quy luật vận hành và cách đọc độc đáo của thể thơ này. Đây là hướng tiếp cận mới, góp phần kết nối giá trị văn học truyền thống với đời sống đương đại, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng.

Nhiều người tham gia Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tại Đại Nội Huế, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 21-23/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trải nghiệm các trò chơi cung đình đặc sắc như đầu hồ, bài vụ, xăm hường tại Đại Nội Huế.

Mỗi trò chơi mang nét hấp dẫn riêng, góp phần tái hiện những hình thức giải trí truyền thống và giúp du khách khám phá đời sống văn hóa, tinh thần của người xưa trong không gian Hoàng cung.

Đây cũng là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm các giá trị di sản, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại./.

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