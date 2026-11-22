Từ khung cửi Bàn Thạch, bếp bánh tráng Túy Loan đến cồng chiêng Ca Dong và nét vẽ Họa sắc Nam Ô, Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2026 tái hiện sức sống văn hóa qua nhiều thế hệ.

Trong hai ngày 21 và 22/11, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Trà Vân tổ chức Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm trực tiếp.

Tại không gian trưng bày và thực hành, công chúng theo dõi nghệ nhân tráng bánh tráng Túy Loan, nấu đường bát Quế Sơn và tự tay dệt chiếu Bàn Thạch trên khung cửi. Đồng bào Ca Dong xã Trà Vân cùng các cộng đồng Cơ Tu, Mường, Tày cũng mang đến nhiều điệu múa truyền thống, tiếng cồng chiêng và ẩm thực vùng cao.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, triển lãm “Họa sắc Nam Ô” của Câu lạc bộ Trạm Ký giới thiệu nhiều tác phẩm màu nước và bút sắt nhằm lưu giữ ký ức làng cổ trước tốc độ đô thị hóa. Dịp này, đơn vị tổ chức cũng ghi nhận 4.115 hiện vật và tư liệu do cộng đồng hiến tặng trong năm 2026./.