Lễ hội giao lưu Kinh tế-Văn hóa quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc "K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026" khai mạc tối 20/11, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị thực hiện, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khẳng định chương trình vừa là sự kiện giao lưu văn hóa, kết nối tour, tuyến du lịch, vừa tạo không gian cho các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và đi đến ký kết hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, trong bối cảnh Lâm Đồng đang rất cần sự đồng hành của các nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp có kinh nghiệm trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, trị liệu và các dịch vụ chất lượng cao và Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh trong các lĩnh vực này nên việc hợp tác giữa hai bên hứa hẹn sẽ tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng và sức cạnh tranh cao, có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Diễn ra từ ngày 20-24/11, "K-Vietnam Wellness Festa & Expo in DaLat 2026" gồm chuỗi các chương trình chính như K-V Expo với khoảng 200 gian hàng triển lãm đa ngành gồm K-Beauty, y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao của các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc; K-V Festa với 5 đêm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hoá nghệ thuật Việt-Hàn, trình diễn thời trang từ thiện Hanbok - Áo dài với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng của 2 quốc gia; lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc busking và đêm nhạc hội EDM; giải chạy quốc tế vì Đà Lạt xanh…

Theo Ban tổ chức, trong 5 ngày diễn ra Lễ hội dự kiến thu hút trên 200.000 lượt khách tham quan cùng với hơn 100 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong năm 2026, ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao, thu hút khoảng 25,75 triệu lượt khách (gồm 1,58 triệu quốc tế) với doanh thu khoảng 71.500 tỷ đồng. Hiện Hàn Quốc là thị trường xếp thứ 2 đến với Đà Lạt-Lâm Đồng.

Tính riêng trong 10 tháng của năm 2026, Lâm Đồng đã đón gần 21 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sản phẩm du lịch (tăng 11,14% so với cùng kỳ 2025); khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt (tăng 15,32%); doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng (tăng 23,71%)./.

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