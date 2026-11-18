Các đại diện Việt Nam, Peru và Colombia tại chương trình chiếu phim chung. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong hai ngày 17-18/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Đại sứ quán Peru và Đại sứ quán Colombia phối hợp tổ chức Chương trình phim Peru-Colombia lần thứ II.

Tuy chỉ gồm 2 phim, đồng thời không kéo dài như các tuần phim hay nhiều chương trình giao lưu văn hóa đa quốc gia khác, sự kiện lại mang một ý nghĩa đặc biệt với không chỉ hai nước, mà còn cả với Việt Nam.

Mở màn tối 17/11 là phim Peru "Islandia." Lấy bối cảnh những năm 1950, phim theo chân Emilia, một phụ nữ trẻ góa chồng và con gái trên đường tới Islandia - ngôi làng thuộc vùng biên giới ba nước Peru, Colombia và Brazil - để định cư. Thế nhưng số phận đưa đẩy đã khiến hai mẹ con bị kẹt lại tại một ngôi làng hẻo lánh, không có trường học.

Poster phim "Islandia" (Peru).

Không vì thế mà nản lòng, Emilia dần thích nghi với cuộc sống địa phương, sau đó đã trở thành cô giáo đầu tiên của làng, dạy học cho các em nhỏ bất chấp nhiều trở ngại. Những tác động cô tạo ra còn để lại sức ảnh hưởng lâu dài tới 50 năm sau.

Theo Đại sứ Peru tại Việt Nam, bà Patricia Ráez Portocarreno, bộ phim nhằm hưởng ứng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - dịp để cả nước bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những người làm công tác giảng dạy. Bởi giống như người Việt Nam, người dân Peru thấu hiểu và ngưỡng mộ những giá trị và công lao to lớn của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

"Câu chuyện của Emilia nhắc nhở rằng dù ở bất kỳ vùng đất nào trên thế giới, ở vùng Amazon xa xôi hay ở những vùng miền núi của Việt Nam, một nhà giáo có thể giúp thay đổi số phận của cả một cộng đồng," bà Patricia Ráez Portocarreno nói.

Buổi chiếu phim, vì thế, nhằm tri ân các nhà giáo tại Việt Nam, Peru và Colombia. "Chúng tôi cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các giảng viên và sinh viên khoa tiếng Tây Ban Nha đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi tối hôm nay: chính các bạn, đã từng ngày, trở thành những cầu nối sống động giúp kết nối các dân tộc. Đó cũng chính là một ý nghĩa của ngoại giao văn hóa," đại sứ chia sẻ.

Đại sứ Peru tại Việt Nam Patricia Ráez Portocarreno và Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila Polo Flórez tại buổi chiếu phim ngày 17/11. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cũng tại buổi khai mạc chương trình, Đại sứ Colombia bà Camila Polo Flórez cho biết Colombia và Peru không chỉ có điểm tương đồng về địa lý tự nhiên (cùng nằm trên trục núi Andes, sở hữu một phần lưu vực rừng Amazon và có đường bờ biển hướng ra Thái Bình Dương), mà còn có trụ sở đại sứ quán được đặt chung tại một tòa nhà ở Hà Nội, Việt Nam.

Đại sứ quán Colombia cũng rất vui mừng được phối hợp cùng Đại sứ quán Peru mang đến những câu chuyện có thể diễn ra ở bất cứ đâu ở hai quốc gia, thông qua điện ảnh, một trong những "cây cầu" tuyệt vời giúp kết nối các miền đất xa xôi bằng cảm xúc và những giá trị phổ quát.

Tối 18/11, Đại sứ quán Colombia sẽ mang đến bộ phim "Khát vọng từ làng Suprema" (La Suprema, 2023). Giống như "Islandia," phim là câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ trong những hoàn cảnh éo le, thiếu thốn. Nhưng tỏa sáng giữa những khó khăn ấy là mong muốn vượt lên chính mình, vượt lên số phận, mở ra những lối đi riêng và chạm tới ước mơ của mình.

"La Suprema" (Colombia) là câu chuyện về quyết tâm của một thiếu nữ tuổi teen cá tính, vượt trên những định kiến xã hội để theo đuổi đam mê đấm bốc, từ đó tạo ra thay đổi nơi quê hương chưa có điện lưới của mình. (Ảnh từ phim)

"Đây cũng là minh chứng cho chất lượng điện ảnh Mỹ Latinh, đặc biệt khi 'Khát vọng từ làng Suprema' còn là phim được Colombia chọn để tranh giải Oscar và Goya năm 2025," bà Camila Polo Flórez chia sẻ.

Thông qua chương trình chiếu phim, Việt Nam và hai quốc gia Nam Mỹ hướng đến thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa các nước./.

Đại sứ Peru: Việt Nam đóng vai trò cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh Đại sứ Peru tại Việt Nam khẳng định cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Peru đang rộng mở trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển bền vững.