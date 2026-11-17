Trong xu hướng chuyển đổi số, việc đưa các sản phẩm OCOP lên bản đồ số mở ra thêm hướng quảng bá đặc sản địa phương trên môi trường trực tuyến. Được giới thiệu tại Festival Tự hào hàng Việt Nam 2026, bản đồ số sản phẩm các sản phẩm Việt Nam (bandoso.checkvn.vn) cho phép người dùng khám phá các sản phẩm theo từng vùng miền, tìm hiểu thông tin về cơ sở sản xuất. Không chỉ góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm đặc trưng, nền tảng còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa các chủ thể OCOP với người tiêu dùng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường./.