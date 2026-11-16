Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cao vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột, tạo dựng nền tảng cho hòa bình và hợp tác, phát triển bền vững.

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Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 16/11/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị, đề cao vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột, tạo dựng nền tảng cho hòa bình và hợp tác, phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
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