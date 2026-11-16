Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên toàn thể bàn tròn Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Chile đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một cấp độ phát triển mới, với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn.