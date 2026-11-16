Tạo xung lực cho quan hệ đối tác Mekong-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều 16/11, tại Manila, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 3, do Thủ tướng Thái Lan và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Lào, Campuchia và đại diện Myanmar.

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 15 năm hình thành cơ chế hợp tác, hội nghị đánh dấu việc nối lại các cuộc gặp cấp cao sau 6 năm gián đoạn, thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác Mekong-Hàn Quốc trong giai đoạn mới.

Các nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác Mekong-Hàn Quốc đã mang lại những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc đã hỗ trợ triển khai các dự án với tổng kinh phí gần 40 triệu USD, tập trung vào bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước, nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần góp phần nâng cao năng lực tự cường và tạo động lực tăng trưởng mới cho các nước thành viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng ưu tiên: đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp thông minh; thúc đẩy công nghiệp văn hóa và sáng tạo; đổi mới phương thức huy động nguồn lực, triển khai các chương trình hợp tác liên quốc gia có kết quả cụ thể.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các nước thành viên xây dựng quan hệ đối tác Mekong-Hàn Quốc ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Hội nghị nhất trí định hướng xây dựng Kế hoạch hành động Mekong-Hàn Quốc giai đoạn 2027-2031, tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ mới nổi, kết nối kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực.

Các bên cũng cam kết tăng cường hợp tác quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tội phạm mạng.

Các nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và giới học giả. Campuchia sẽ đảm nhiệm vai trò đồng chủ trì cơ chế hợp tác trong năm 2027.

Cơ chế hợp tác Mekong-Hàn Quốc được thành lập năm 2011, gồm 6 thành viên: Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc Chiều 16/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc.