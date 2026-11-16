Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh vừa giải cứu an toàn 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu an toàn 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 15/11, Phòng PC07 nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại địa chỉ trên. Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai cứu hộ.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, trong đó có banh thủy lực, để mở cửa thang máy, tiếp cận và đưa từng người ra ngoài. Thời điểm xảy ra sự cố, một số người bên trong hoảng loạn, lực lượng cứu hộ đã kịp thời trấn an tinh thần và tổ chức giải cứu.

Sau quá trình triển khai, cả 9 người đều được đưa ra ngoài an toàn. Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng làm rõ./.