Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/11/2026 (nhằm rằm tháng 12 Phật lịch 2569) là ngày bế mạc Lễ hội Thatluang Vientiane 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc đã thu hút đông đảo chư tăng, phật tử, người dân trong và ngoài nước cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tham gia.

Lễ hội Thatluang hằng năm là ngày hội lớn, là nơi sinh hoạt tâm linh quan trọng của nhân dân các dân tộc Lào, nhất là Phật tử đến làm công đức, cầu bình an.

Bên cạnh các hoạt động tôn giáo và trưng bày hàng hóa, ngày bế mạc năm 2026 nổi bật với hai hoạt động truyền thống là thi đấu đánh Tikhi dân gian và lễ rước nến chiêm bái bảo tháp.

Lúc 13h ngày 24/11, sau lễ dâng y, cúng dường buổi sáng, tại sân Thatluang Vientiane đã diễn ra thi đấu Tikhi truyền thống với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền thủ đô Vientiane cùng đông đảo khách mời và người dân.

Là nét văn hóa dân gian truyền thống lưu truyền hàng trăm năm chỉ diễn ra trong dịp Lễ hội Thatluang, trò chơi đánh Tikhi dùng gậy cong đánh hoặc móc bóng qua khung gôn không lưới rộng 3 sải, cao 2 sải. Tham gia tranh tài thường là đội nhân dân và đội cán bộ chính quyền, lực lượng được chia đều để ra sân thi đấu theo từng lượt.

Theo quan niệm dân gian Lào, đánh Tikhi là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa thuận cộng đồng và mang ý nghĩa dự đoán vận khí, sự thuận hòa của đất nước trong năm tới.

Một hoạt động tôn giáo đặc sắc khác là vào lúc 19h ngày 24/11, tại khuôn viên Thatluang đã diễn ra lễ rước nến (Viên thiên) trang trọng, với sự tham dự của Hòa thượng Maha Veth Masenai, Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Lào, chư tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Vientiane, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Vientiane Sililatthongsin Thongpheng và đông đảo người dân, du khách.

Nghi thức thể hiện lòng tôn kính đối với Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) và chiêm bái bảo tháp - thánh tích quan trọng của các dân tộc Lào, để cầu phúc lành cho bản thân, gia đình và đất nước.

Bắt nguồn từ nghi thức Pradakshina trong Phật giáo cổ đại ở Ấn Độ, lễ rước nến đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ quanh hành lang phía trong khuôn viên Thatluang 3 vòng, lần lượt cúng dường Đức Phật, Pháp bảo và Tăng bảo. Nghi thức giúp rèn tâm định tĩnh, giữ chánh niệm, tượng trưng cho việc làm lành, xua tan bóng tối trong tâm (nến là ánh sáng trí tuệ, hương là hương thơm điều thiện, hoa là sự vô tận và tâm hồn đẹp).

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đốt hương, nến và bắn pháo hoa dâng lễ tôn kính Thatluang.

Với các hoạt động truyền thống đậm bản sắc, Lễ hội Thatluang 2026 đã khép lại, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, củng cố đoàn kết cộng đồng và niềm tin vào một năm mới bình yên, phát triển của nhân dân Lào các dân tộc./.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống Lễ Tắc bạt tại Lễ hội Thatluang 2026 Hàng nghìn chư tăng, sa di từ khắp nơi trên đất nước Lào đã tề tựu về khu vực quanh tháp vàng Pha Thatluang ở thủ đô Vientiane để đón nhận lễ vật cúng dường trong Lễ Tắc bạt.