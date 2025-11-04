Lễ hội Thatluang - điểm hẹn văn hoá và du lịch đặc sắc của Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 4/11 tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Thatluang năm 2025 diễn ra từ ngày 1-5/11, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực trước sân Thatluang để cùng tham gia Lễ rước Phasatphueng, một nghi thức tín ngưỡng Phật giáo đặc trưng của người Lào.

Trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân Lào, Lễ rước Phasatphueng là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời gắn liền với Lễ hội Thatluang.

Khi đến chùa, những người tham gia rước sẽ khiêng hoặc ôm Phasatphueng đi vòng quanh chùa 3 vòng trước khi dừng lại ở hậu sảnh để dâng lễ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, Lễ hội Thatluang còn là dịp để Lào quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Năm nay, sự kiện thu hút đông đảo người dân trong nước cùng du khách từ nhiều quốc gia đến tham dự và chiêm bái.

Đứng quan sát từ xa, ghi lại những bức hình đầu tiên trong chuyến đi đến Lào, bà Corra - du khách đến từ Mỹ - chia sẻ có rất nhiều điều mà bà cần tìm hiểu về Lào, về con người, trang phục và phong tục của Lào. Đây là lần đầu tiên bà đến đất nước này, mọi thứ đều mới mẻ và đầy thú vị, có rất nhiều điều để khám phá.

Người dân thực hành nghi lễ và lắng nghe những lời răn dạy của chư tăng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cùng chung cảm nhận, chị Marian - du khách đến từ Australia - cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Lào và cảm thấy lễ hội ở đất nước này rất tuyệt vời.

Chị Marian rất ấn tượng khi được chứng kiến người dân trong trang phục truyền thống tham gia rước lễ trong không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, khiến chị cảm thấy vô cùng hào hứng.

Khi các đoàn tiến vào khuôn viên chùa Thatluang, lễ vật được dâng lên để các sư thầy tiếp nhận hoặc được đặt trang trọng dưới chân tháp Thatluang để cùng cầu nguyện.

Sau đó, các Phật tử lắng nghe những lời răn dạy của chư tăng, khuyên nhủ mọi người hướng thiện, giữ tâm trong sáng, sống an lành và vun đắp cho một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Hòa vào dòng người xếp hàng dài chờ vào thực hiện các nghi lễ tôn giáo, bà Thongsy Sophapmixay - một cư dân thủ đô Vientiane - chia sẻ bà cảm thấy rất vui khi được tham dự Lễ hội Thatluang. Đây không chỉ là lễ hội lớn của riêng thủ đô Vientiane, mà còn là lễ hội trọng đại của toàn thể nhân dân Lào các dân tộc.

Bà cho biết thêm chùa Thatluang được xây dựng từ thời xa xưa, là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với Phật giáo và sự tôn kính tổ tiên của nhân dân Lào các dân tộc. Là một phật tử, năm nào bà cũng đến tham dự và chưa bao giờ vắng mặt.

Theo bà Thongsy, vào dịp này, người dân Lào từ Bắc đến Nam, cũng như kiều bào Lào ở nước ngoài, đều trở về tham dự lễ hội.

Ngoài ra, còn có rất nhiều du khách quốc tế đến chiêm bái, trong đó có cả khách đến từ Việt Nam, Thái Lan và nhiều nước khác trong khu vực. Bà Thongsy cho rằng đây là nét văn hóa đặc sắc cần được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Viengphone Keokhounsy - Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch thủ đô Vientiane - cho biết mục đích chính của việc tổ chức Lễ hội Thatluang hằng năm là nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Lào, đặc biệt là nhân dân thủ đô Vientiane, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chính phủ Lào.

Thông qua lễ hội, người dân cũng thể hiện được lòng hiếu thảo và biết ơn đối với các bậc tổ tiên đã có công xây dựng đất nước từ xa xưa.

Không chỉ thế, bên cạnh ý nghĩa tâm linh, Lễ hội Thatluang còn là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp của người Lào - những giá trị đã được hình thành từ lâu đời, trở thành niềm tự hào và tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Sự kiện này nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái, qua đó quảng bá hình ảnh Lào thân thiện và mến khách.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch được tổ chức song hành cùng nghi lễ tôn giáo, Lào đang từng bước khẳng định tiềm năng du lịch văn hóa-tâm linh đặc sắc của mình, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Khai mạc Lễ hội Thatluang - sự kiện văn hóa, tôn giáo lớn nhất của Lào Lễ hội mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa-tôn giáo kéo dài 5 ngày, gồm các nghi lễ Phật giáo, phần rước và dâng cúng được tổ chức trang nghiêm, cùng nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc.