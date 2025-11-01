Khai mạc Lễ hội Thatluang - sự kiện văn hóa, tôn giáo lớn nhất của Lào

Ngày 1/11, tại Thủ đô Vientiane, Lễ hội Thatluang năm 2025 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên và là lễ hội tôn giáo lớn nhất trong đời sống văn hóa-tín ngưỡng của người dân Lào.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoun, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đông đảo đại sứ, công sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Khaykhamphithoun cho biết Lễ hội Thatluang là một truyền thống tốt đẹp có từ lâu đời, thể hiện lòng tôn kính Đức Phật và tinh thần đoàn kết của dân tộc Lào; đồng thời cũng mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Phó Thủ tướng Khaykhamphithoun nhấn mạnh đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Lào thanh bình, hiếu khách, giàu truyền thống văn hóa tới bạn bè quốc tế, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan các điểm du lịch tại Thủ đô Vientiane nói riêng và trên khắp đất nước Lào nói chung.

Lễ hội mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa-tôn giáo kéo dài trong năm ngày, gồm các nghi lễ Phật giáo, phần rước và dâng cúng được tổ chức trang nghiêm, cùng nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, hằng tối còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô Vientiane thân thiện, mến khách.

Lễ hội Thatluang - sự kiện văn hóa, tôn giáo lớn nhất của Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động trưng bày, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô Vientiane, cùng nhiều chương trình chiếu phim, biểu diễn võ thuật và thi đấu thể thao dân gian chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc Lào.

Hội chợ thương mại diễn ra song song tại khu vực Thatluang và Trung tâm Triển lãm Lào-ITECC, với rất nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm “Mỗi huyện một sản phẩm” (ODOP), hàng tiêu dùng trong nước và hàng hóa của các nước như Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Khu ẩm thực phục vụ nhiều món ăn truyền thống đặc trưng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi nổi, đậm đà bản sắc Lào.

Lễ hội Thatluang 2025 sẽ kết thúc vào đêm 5/11./.

Lễ hội Thatluang thu hút rất đông doanh nghiệp tLào và nước ngoài tham gia triển lãm. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Sôi động cuộc thi Tikhy tại Lễ hội truyền thống Boun Thatluang của Lào Dù trời nắng chói chang nhưng dòng người, gồm là các vận động viên, khách du lịch trong và ngoài nước, vẫn đổ về sân Thatluang để đón xem trận thi đấu Thikhy kịch tính.