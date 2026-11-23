Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 bế mạc vào tối 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, khép lại 3 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, góp phần tôn vinh giá trị áo dài và lan tỏa tình yêu di sản trong cộng đồng.

Kết nối di sản với nghệ thuật thời trang đương đại

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Sự kiện mang đến không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi vẻ đẹp áo dài được thể hiện qua nhiều hình thức sáng tạo, từ trình diễn nghệ thuật đến các hoạt động trải nghiệm, tương tác với công chúng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhận định: “Nhìn lại hành trình ba ngày vừa qua, có thể khẳng định rằng Lễ hội đã mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, nơi di sản được tôn vinh bằng ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo, và nơi tình yêu áo dài được kết nối, lan tỏa từ các nghệ nhân, nhà thiết kế đến thế hệ trẻ và đông đảo cộng đồng”.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: "Hà Nội đang nỗ lực phát huy các giá trị di sản, xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa sáng tạo, hấp dẫn của khu vực và quốc tế." (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Hà Nội bốn mùa” tại Bảo tàng Hà Nội. Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và thời trang, chương trình đưa khán giả khám phá vẻ đẹp Thủ đô qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Chín bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, nghệ nhân mang đến những câu chuyện sáng tạo khác nhau, thể hiện sự kết nối giữa tình yêu Hà Nội, văn hóa Việt Nam và niềm tự hào về tà áo dài dân tộc.

Bên cạnh đó, chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” tạo cơ hội để thiếu niên, nhi đồng tiếp cận và thể hiện tình yêu với áo dài thông qua nghệ thuật. Vòng chung kết Cuộc thi thiết kế áo dài năm 2026 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” cũng giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên đến từ 5 trường đại học, cho thấy sự phong phú trong ý tưởng và góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ đối với trang phục truyền thống.

Hơn 2.000 người cùng lan tỏa tình yêu áo dài bên hồ Hoàn Kiếm

Một trong những hình ảnh nổi bật của lễ hội là chương trình diễu hành áo dài du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hơn 2.000 người trong trang phục áo dài và cổ phục truyền thống, đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền, cùng tham gia tạo nên không gian văn hóa rực rỡ sắc màu giữa trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, sự tham gia của khoảng 500 nam sinh viên trong trang phục áo dài truyền thống đã góp phần tạo nên hình ảnh ấn tượng, đồng thời tham gia hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài đông nhất trong một cuộc diễu hành.

Hình ảnh hàng nghìn người cùng khoác lên mình tà áo dài, tự hào sải bước bên hồ Hoàn Kiếm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn gửi đi thông điệp về sức sống của di sản trong đời sống hiện đại. Áo dài không chỉ gắn với những giá trị của quá khứ mà còn được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Hàng nghìn người trong trang phục áo dài tham gia diễu hành với chủ đề “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Cùng với đó, chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” thu hút hơn 500 đại biểu tại điểm cầu chính và hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tại hai điểm cầu kết nối. Hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Hà Nội tự tin, thanh lịch, nhân ái và hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình còn có cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài” và hoạt động “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh”, trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, góp phần đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Đưa trải nghiệm di sản đến gần hơn với người dân và du khách

Không chỉ dừng lại ở các chương trình trình diễn, lễ hội còn tổ chức bốn không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm áo dài tại Bảo tàng Hà Nội. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu về các bộ sưu tập áo dài, chất liệu, phụ kiện, sản phẩm thủ công; đồng thời trực tiếp trải nghiệm những hoạt động như thêu, đính kết, vẽ tranh trên áo dài và làm đồ thủ công.

Sự tham gia của các làng nghề truyền thống Trạch Xá, Vạn Phúc, Mỹ Đức góp phần làm rõ mối liên kết giữa áo dài với các giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và sinh kế của cộng đồng địa phương. Qua những trải nghiệm trực tiếp, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về sự công phu của người thợ, bàn tay tài hoa của nghệ nhân và những giá trị văn hóa được kết tinh trong từng đường kim, mũi chỉ, thớ vải, hoa văn.

9 bộ sưu tập mang đến 9 câu chuyện văn hóa khác nhau, cùng gặp gỡ ở tình yêu Hà Nội, tình yêu Văn hóa Việt Nam và niềm tự hào về tà áo dài dân tộc. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị áo dài, ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh: “Từ những kết quả đạt được, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc bảo tồn và phát huy giá trị áo dài không thể chỉ dừng lại ở những sự kiện trình diễn hay các hoạt động lễ hội, mà cần trở thành một quá trình thường xuyên, liên tục, có sự tham gia của các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và toàn thể cộng đồng”.

Khép lại ba ngày hoạt động, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 để lại nhiều dấu ấn qua những màn trình diễn nghệ thuật, hình ảnh diễu hành đông đảo bên hồ Hoàn Kiếm, sự sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ và những trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống. Những hoạt động này góp phần đưa áo dài vượt ra khỏi khuôn khổ của một trang phục, trở thành cầu nối giữa di sản với đời sống đương đại.

Các đại biểu, nhà thiết kế và nghệ nhân chụp ảnh lưu niệm tại chương trình bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Gửi gắm thông điệp về hành trình tiếp nối và lan tỏa giá trị văn hóa, ông Nguyễn Trần Quang bày tỏ: “Với tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc, tôi tin tưởng rằng mỗi nhà thiết kế sẽ tiếp tục là một đại sứ sáng tạo; mỗi nghệ nhân sẽ tiếp tục là người gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống; mỗi người dân sẽ là một chủ thể lan tỏa văn hóa; và mỗi du khách khi đến với Hà Nội sẽ có thêm một lý do để yêu mến, nhớ về và mong muốn quay trở lại Thủ đô”./.