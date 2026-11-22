Là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội hướng tới tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam – biểu tượng văn hóa kết tinh bản sắc, tâm hồn và cốt cách dân tộc. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Tối 21/11, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm kéo dài ba ngày. Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam mà còn kết nối di sản, làng nghề và sáng tạo thời trang, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, nhấn mạnh vai trò của áo dài trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Theo ông, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam.

“Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, Áo dài là một biểu tượng đặc biệt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Tà Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc”, ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã và chiều sâu văn hóa Thăng Long. Hình ảnh tà áo dài bên hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản hay tại các lễ hội truyền thống đã trở thành nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô đối với người dân và du khách.

Từ giá trị đó, việc bảo tồn và phát huy áo dài được xác định không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn góp phần nuôi dưỡng ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Hà Nội định hướng đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực như thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Qua đó, du khách có thể khám phá Thủ đô thông qua những hành trình gắn với tà áo dài, từ không gian phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề truyền thống và không gian văn hóa sáng tạo.

Chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn thời trang và trải nghiệm kéo dài trong ba ngày, từ 21 đến 23/11/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu, nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo, làng nghề và đông đảo người yêu áo dài. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Lễ hội năm 2026 tiếp tục hướng tới ba mục tiêu trọng tâm: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Mở màn lễ hội là đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, được dàn dựng như hành trình khám phá Thủ đô qua bốn mùa trong năm. Mỗi mùa mở ra một không gian và cảm xúc riêng, từ mùa thu lãng mạn bên hồ Gươm, phố cổ; mùa đông trầm mặc gợi chiều sâu lịch sử Thăng Long – Hà Nội; mùa xuân rực rỡ sức sống đến mùa hạ trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Mỗi bộ sưu tập mang một câu chuyện sáng tạo, góc nhìn nghệ thuật riêng, thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận áo dài cũng như khả năng kế thừa, làm mới chất liệu và cảm hứng truyền thống trong thời trang đương đại.

Màn trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài tại đêm khai mạc góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống và sức sáng tạo của thời trang đương đại. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Lễ hội tiếp tục diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 với nhiều hoạt động tương tác dành cho người dân và du khách. Điểm nhấn ngày 22/11 là chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy di sản”, tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người tham gia. Đặc biệt, chương trình có hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, với khoảng 500 người tham gia. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp áo dài là trang phục văn hóa dành cho mọi giới, mọi thế hệ.

Cũng trong ngày 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập. Bên cạnh đó là chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” dành cho thiếu niên, nhi đồng và chung kết cuộc thi thiết kế áo dài với sự tham gia của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố.

Trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được tổ chức thành bốn không gian trưng bày và trải nghiệm, gồm không gian làng nghề truyền thống, trình diễn và giới thiệu bộ sưu tập, phụ kiện - trang sức - sản phẩm thủ công, cùng không gian sáng tạo của sinh viên và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Công chúng có thể tìm hiểu quy trình làm áo dài, tham gia các workshop vẽ tranh, thêu, đính kết, làm đồ thủ công, thưởng trà và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân trình diễn các công đoạn thủ công truyền thống tại không gian trải nghiệm của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc)

Một trong những định hướng quan trọng của lễ hội là xây dựng hệ sinh thái bảo tồn và phát huy giá trị áo dài lâu dài, có chiều sâu, với sự tham gia của cộng đồng. Việc bảo tồn cần gắn với sáng tạo, tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được làm mới và thích ứng với đời sống hiện đại.

Thông qua lễ hội, Hà Nội kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị áo dài như một tài sản văn hóa, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô thanh lịch, văn hiến, sáng tạo và hấp dẫn tới du khách trong nước và quốc tế./.