Mưa lớn trong tối 28/11 khiến nhiều khu vực miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt.

Chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn trong đêm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, đến 20 giờ tối 28/11, chính quyền địa phương đã di dời tổng cộng 425 hộ dân ở vùng trũng thấp, ven sông, có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn. Hiện, lực lượng xã tiếp tục rà soát, kiểm tra vùng xung yếu để sẵn sàng các phương án di dời người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cùng đó, ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phước thông tin, trong đêm 28/11, địa phương đã di dời 12 hộ dân với tổng cộng 24 nhân khẩu vùng trũng thấp tại thôn Thạnh Đức đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến một số đoạn trên tuyến đường ĐT647 qua địa bàn xã Phú Mỡ bị sạt lở trong chiều tối 28/11. Các tuyến đường ĐT642 và Quốc lộ 19C đoạn qua xã Đồng Xuân bị ngập sâu, chia cắt. Khu vực cầu Sông Cô (xã Đồng Xuân) cũng đã bị nước sông dâng cao; chính quyền địa phương cấm phương tiện qua lại trong đêm 28/11.

Lực lượng xã Đồng Xuân cảnh báo nguy hiểm một đoạn tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk vào tối 28/11, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 27/11 đến 19 giờ ngày 28/11), khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Hòa Thịnh 314mm, Tuy Hòa 283mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh, cho biết toàn xã có gần 8.700 hộ dân với hơn 30.700 nhân khẩu. Địa bàn chịu ảnh hưởng của sông Bánh Lái, sông Trong và nhiều vùng trũng thấp.

Khi mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông và hoạt động vận hành hồ chứa, một số khu dân cư, tuyến giao thông có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Các lực lượng trực ban và tổ xung kích được huy động, sử dụng loa cầm tay thông báo để người dân chủ động chuẩn bị di dời tài sản, sau đó sơ tán người đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo trong 6 giờ tới (tính từ 20 giờ tối 28/11), một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở một số khu vực; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông ở các xã, phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Lộc, Xuân Lãnh, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Đài, Tây Sơn...

Kiểm tra tình hình mưa lũ khu vực phía Đông vào chiều 28/11, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Việc sơ tán cần thực hiện từ sớm, không chờ đến khi nước ngập sâu, giao thông bị chia cắt mới triển khai. Đồng thời, các địa phương phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động điều chỉnh phương án theo diễn biến thực tế của mưa lũ./.

Đắk Lắk chủ động sơ tán dân, kiểm soát nguy cơ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều tuyến đường phía Đông Đắk Lắk; chính quyền khẩn trương cảnh báo, rà soát sơ tán dân, kiểm tra vận hành hồ chứa và chủ động ứng phó nguy cơ lũ dâng cao.