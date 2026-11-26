Cuối tháng 10, trong khuôn khổ chương trình "TPBank - Tiên phong số, vạn dặm xanh," ngân hàng đã dành nguồn lực 500 triệu đồng triển khai các hoạt động an sinh và bảo vệ môi trường tại khu vực rừng U Minh Hạ, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau.

Nguồn lực này được cụ thể hóa thành ba hạng mục gồm: 27 giếng khoan nước ngọt giúp các hộ dân ứng phó hạn hán; một ngôi nhà mới cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ cây giống phục hồi 20ha rừng phòng hộ ven biển nơi cực Nam Tổ quốc.

Thay vì triển khai các hoạt động hỗ trợ dàn trải, TPBank tập trung nguồn lực vào giải quyết các "điểm nghẽn" cấp thiết tại địa phương, được ghi nhận thông qua khảo sát thực địa và đề xuất của Đồn Biên phòng Khánh Hội.

Tại vùng U Minh Hạ, tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, trong khi sạt lở ven biển và biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với môi trường và sinh kế địa phương.

Vượt hàng trăm km về với vùng đất Mũi, đoàn công tác TPBank đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà cho các hộ khó khăn, đồng thời bàn giao nguồn lực tài trợ và diện tích trồng rừng. Theo đại diện ngân hàng, mỗi hạng mục mang sứ mệnh riêng nhưng cùng hướng tới giá trị bền vững: giếng khoan giải quyết nhu cầu thiết yếu mùa khô, mái nhà mới giúp người dân an cư, còn những mầm cây hôm nay sẽ bồi đắp màu xanh tương lai.

Đặc biệt, việc phục hồi 20ha rừng phòng hộ ven biển mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động an sinh thông thường. Những cánh rừng này sẽ đóng vai trò như vành đai xanh tự nhiên giúp chắn sóng, chắn gió, hạn chế sạt lở, qua đó bảo vệ hệ sinh thái và giữ gìn sinh kế lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Hoạt động tài trợ tại U Minh Hạ là một trong những minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của TPBank, đưa các cam kết ESG từ định hướng quản trị vào thực tiễn kinh doanh và đời sống cộng đồng.

Song hành với mục tiêu tăng trưởng, từ năm 2023, TPBank đã bắt đầu xây dựng Khung quản trị ESG toàn diện, từng bước tích hợp các tiêu chí Môi trường-Xã hội-Quản trị vào quá trình ra quyết định và vận hành ngân hàng.

Trên phương diện môi trường, TPBank chú trọng phát triển tín dụng xanh, tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời phát huy thế mạnh số hóa để tối ưu vận hành và giảm tác động đến môi trường.

Ở phương diện xã hội, ngân hàng hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đây cũng là những định hướng được củng cố bởi nền tảng quản trị chú trọng tính minh bạch, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động theo các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh việc tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh, TPBank còn chủ động huy động nguồn lực để giải quyết những vấn đề xã hội và môi trường tại nhiều địa phương. Riêng trong năm 2025, ngân hàng đã huy động gần 50 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, trong đó 17 tỷ đồng đến từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ nhân viên.

Trải dài trên 15 tỉnh, thành phố, từ Tuyên Quang đến Cà Mau, các chương trình tập trung cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình "TPBank - Tiên phong số, vạn dặm xanh," ngân hàng hướng đến phát huy sức mạnh của công nghệ, nguồn lực tài chính và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong hành trình phát triển bền vững.

Từ khơi thông dòng vốn cho các dự án xanh đến vun đắp sinh kế, phục hồi hệ sinh thái, TPBank đang từng bước mở rộng giá trị tạo ra từ hoạt động ngân hàng, để những thành quả tăng trưởng không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh doanh mà còn bằng những chuyển biến tích cực, lâu dài đối với môi trường và cộng đồng./.