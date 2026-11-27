Với công suất lắp đặt gần 1MWp, công trình khai thác nguồn năng lượng sạch tại chỗ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, góp phần tiết giảm chi phí điện năng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp tại địa phương.

Tối ưu chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất

Dự án điện mặt trời áp mái tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp được Tập đoàn Mavin triển khai theo hình thức tự đầu tư. Hệ thống có tổng công suất thiết kế 986kWp (công suất AC 750kW), gồm 1.350 tấm pin năng lượng mặt trời bố trí trên diện tích 4.194m² mái nhà xưởng.

Theo tính toán kỹ thuật, hệ thống tạo ra sản lượng điện trung bình khoảng 3.000 kWh/ngày (vào mùa nắng với thời gian chiếu sáng khoảng 12 giờ/ngày có thể đạt 3.800-4.000kWh/ngày). Nguồn điện này đáp ứng từ 25-30% nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy. Việc chủ động được một phần nguồn điện giúp Nhà máy giảm phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong các khung giờ sản xuất ban ngày, đồng thời góp phần kiểm soát chi phí năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, dự án còn mang lại những lợi ích về môi trường. Với sản lượng điện dự kiến, hệ thống có thể góp phần giảm phát thải khoảng 657 tấn CO₂ mỗi năm (tương đương khả năng hấp thụ CO₂ hằng năm của khoảng 11.000 cây xanh) thông qua việc thay thế một phần điện năng tiêu thụ từ lưới điện bằng nguồn năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Toàn Hảo, Trưởng Ban Quản lý Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh chi phí đầu vào và vận chuyển có nhiều biến động, việc đưa hệ thống điện mặt trời áp mái vào vận hành giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, duy trì sản xuất ổn định theo hướng lâu dài.

Nguồn điện sạch từ hệ thống không chỉ cấp cho dây chuyền sản xuất mà còn phục vụ đội xe nâng điện được Tập đoàn đầu tư chuyển đổi thay thế xe nâng dầu, từng bước hiện thực hóa mô hình sản xuất xanh, bền vững và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đồng hành chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng

Phân tích bài toán năng lượng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, ông Trương Thanh Liêm, Phó Giám đốc ngành Feed (Tập đoàn Mavin) chia sẻ, chi phí năng lượng hiện chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 40-45% trong cơ cấu giá thành sản xuất. Tỉnh Đồng Tháp có lợi thế về số giờ nắng cao và điều kiện bức xạ mặt trời thuận lợi, giúp việc khai thác điện mặt trời tại chỗ đạt hiệu quả tối ưu, tăng năng suất vận hành các ca sản xuất ban ngày và tạo nền tảng giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm phục vụ người chăn nuôi.

Theo ông Trương Thanh Liêm, công trình tại Mavin Austfeed Đồng Tháp là dự án điện mặt trời thứ hai của Tập đoàn được đưa vào vận hành trên địa bàn tỉnh, tiếp nối dự án tại Nhà máy Dược Thú y Cai Lậy (Mekovet).

Trong năm 2027, Tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời tại Trang trại heo Mỹ Long và mở rộng sang các đơn vị thành viên khác. Chuỗi dự án này nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Mavin với ba trụ cột trọng tâm là xanh hóa, số hóa và tự động hóa trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp-thực phẩm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ đóng điện và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An)

Đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp, ông Võ Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) ghi nhận những đóng góp tích cực của Công ty Mavin trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn năng lượng sạch mà còn hưởng ứng thiết thực chủ trương phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh Đồng Tháp và xã Phú Hựu, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Hựu khẳng định, chính quyền địa phương luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của địa phương, cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc đưa công trình năng lượng tái tạo vào vận hành tại Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp tiếp tục khẳng định bước chuyển tích cực hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững của tỉnh Đồng Tháp./.

Điện mặt trời mái nhà tiếp sức doanh nghiệp sản xuất xanh tại Đồng Tháp Ứng dụng điện mặt trời áp mái tại Đồng Tháp đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp, theo đó, hệ thống điện năng lượng mặt trời này sẽ giúp nhà máy tiết giảm từ 25% đến 30% chi phí năng lượng.