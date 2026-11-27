Với chủ đề công tác năm 2027 “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân,” Quảng Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 12% theo chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt trên 14% và tổng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán Trung ương giao.

Đây là nội dung chính được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đặt ra trong năm 2027 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức ngày 27/11.

Bước sang năm 2027, các đại biểu xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn tăng tốc, bứt phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, chuyển hóa lợi thế về vị thế và không gian phát triển mới thành động lực tăng trưởng thực chất.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh năm 2026 là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tạo dựng nền tảng, dư địa và động lực phát triển lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Trước những thách thức của năm 2027, Bí thư Thành ủy yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với từng quý, từng ngành, lĩnh vực; thúc đẩy kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và các dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, liên kết vùng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Song song với phát triển kinh tế, toàn hệ thống chính trị cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực thực thi ở cơ sở, chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, lấy chất lượng cuộc sống và sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phát triển.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, năm 2026 kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cả ba khu vực đều tăng trưởng tích cực.

Công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện giữ vai trò động lực chủ yếu; khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh với tổng lượng khách du lịch ước đạt 23,57 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ) và tổng thu du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ; trong đó thu tiền sử dụng đất tăng 65,3%.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tạo thêm 30.000 việc làm; lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 4 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra./.

Quảng Ninh quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm Thành phố Quảng Ninh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc thi công và mặt bằng, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 15/12/2026.