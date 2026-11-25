Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2027 dự kiến đạt 11,1%, Hà Nội tập trung khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026

Đà tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong năm 2026 duy trì qua các quý. Trong 9 tháng đầu năm, GRDP tăng 8,85%, riêng quý 3 năm 2026 tăng 10,02%. Thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, đến thời điểm này Thành phố đã hoàn thành vượt dự toán năm ngay trong 10 tháng.

Đến ngày 31/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652,8 nghìn tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đạt 192,4 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ.

Ước cả năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 820,3 nghìn tỷ đồng, bằng 126,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 776,5 nghìn tỷ đồng, bằng 127,3% dự toán, chiếm 94,66% tổng thu ngân sách nhà nước.

Một điểm sáng khác là giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trước 2 tháng. Đến hết ngày 31/10/2026, toàn Thành phố đã giải ngân 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước cả năm, giải ngân đầu tư công đạt 199.857 tỷ đồng, bằng 158,7% dự toán Chính phủ giao, tăng 99,7% so với năm 2025.

Hoạt động đầu tư công tiếp tục tạo động lực cho ngành xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy đầu tư toàn xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 ước đạt 730 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Trong 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt khoảng 4,2 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đăng ký của cả nước, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Hà Nội tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Ước cả năm, vốn FDI đăng ký đạt khoảng 4,9 tỷ USD, bằng 108,9% kế hoạch.

Cùng với đó, Thành phố có 27.793 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng, với tổng vốn đăng ký 537.480 tỷ đồng, tăng 57% về vốn so với cùng kỳ; 11.492 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32%. Ước cả năm, số doanh nghiệp đăng ký mới đạt 33.000 doanh nghiệp, vốn đăng ký mới đạt 644 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng. Ước cả năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%.

Mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2027

Với những kết quả đạt được trong năm 2026, Hà Nội dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng; năng suất lao động tăng 9,68%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; thu ngân sách hoàn thành vượt mức dự toán Chính phủ giao. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 870 nghìn tỷ đồng, tương đương 62,1% GRDP.

Hà Nội lên kế hoạch chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý, từng ngành, lĩnh vực và địa phương; áp dụng bộ chỉ số KPI phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2027 Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31/10/2027, ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược; huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách thông qua PPP, TOD và các nguồn lực đầu tư đường sắt đô thị; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả.

Hoàn thiện thể chế tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã tham mưu, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành 61/65 nghị quyết và ban hành 17/26 quyết định triển khai Luật Thủ đô năm 2026.

Năm 2027, Hà Nội sẽ hoàn thành ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô; rà soát, tháo gỡ các quy định chồng chéo về đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung xử lý các dự án chậm triển khai, đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư vào phát triển kinh tế.

Song song với huy động nguồn lực, Thành phố chú trọng cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh; phấn đấu công nghiệp tăng 10%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11-12%; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Hà Nội cũng định hướng thúc đẩy thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, du lịch văn hóa, du lịch thông minh; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao.

Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu kinh tế số đóng góp 23% trong tăng trưởng GRDP, trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo./.

Doanh nghiệp Hà Nội chung sức hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.