Hành trình tự chủ năng lượng của Belarus: Kinh nghiệm về an toàn điện hạt nhân và đào tạo nhân lực

Năm 2008, chính quyền của Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong nước.

Đến năm 2020, nước này nhận được dòng điện năng đầu tiên từ tổ máy số 1, và hai năm sau từ tổ máy số 2.

Với tổng công suất 2.400MW, cho đến nay nhà máy điện hạt nhân Belarus đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu năng lượng trong nước, giảm được 7 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm.

Lựa chọn hạt nhân làm điểm tăng trưởng

Belarus từ thời Liên Xô là nơi tập trung các ngành kinh tế cần lượng điện lớn: cơ khí, luyện kim, lọc dầu, hóa chất, khai thác và sản xuất phân bón khoáng.

Năm 2011 khi những khối bêtông đầu tiên được đặt vào nền móng nhà máy tương lai, mỗi năm Belarus tiêu thụ trên 37 tỷ kWh, năng lực sản xuất trong nước đạt khoảng trên 32 tỷ kWh, chủ yếu là nhiệt điện, như vậy, mỗi năm nước này cần nhập đến 5 tỷ kWh.

Trung tâm huấn luyện, đào tạo của Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Lượng điện tiêu thụ tại Belarus có thể tăng lên 47 tỷ kWh vào năm 2030. Điều này dẫn đến tỷ trọng năng lượng trong hàng hóa Belarus cao, năm 2016 ở mức cao gấp đôi mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU), và không bảo đảm khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Belarus có rất ít dầu mỏ và trên cả nước chỉ có từ 30-70 ngày nắng mỗi năm. Phó Tổng giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Belarus Aleksander Erin nhớ lại nhà máy điện hạt nhân thực tế là giải pháp thay thế duy nhất của đất nước.

An toàn là yếu tố hàng đầu để lựa chọn đối tác

Nhà máy điện hạt nhân Belarus được xây dựng trên khu đất diện tích khoảng 100ha với 140 cơ sở. Nổi bật nhất là tòa nhà bêtông của lò phản ứng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại SNG, đại diện lãnh đạo nhà máy cho biết kết cấu này không có tại Chernobyl hay Fukushima, nói cách khác, kết cấu này được rút kinh nghiệm từ những thảm họa đó và được xây dựng để tránh thảm họa tái diễn.

Nói về độ bền vững của nhà máy, có thể hình dung tòa nhà cao 70m trên mặt đất này vẫn có thể đứng vững nếu không may một máy bay nặng 20 tấn đâm thẳng vào với tốc độ 100 mét/giây. Đây cũng là một yếu tố để Belarus chọn thiết kế của Nga cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình.

Biển báo chỉ số kiểm soát độ phóng xạ trong thành phố (góc trái). (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngoài ra, lớp vỏ sát với lò phản ứng cũng được thiết kế nhiều lớp bảo vệ, để trong trường hợp bất trắc xảy ra với lò phản ứng, tất cả bức xạ sẽ được giữ lại bên trong theo cơ chế tự động, không thoát ra ngoài khu công nghiệp, điều mà tại Chernobyl phải cần đến một công trình gọi là “quan tài” được xây úp vĩnh viễn lên khu vực tổ máy gặp sự cố.

An toàn tại nhà máy đã được các phái đoàn chuyên gia quốc tế, trong đó có Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), định kỳ thanh tra và khẳng định.

Trong 10 năm xây dựng nhà máy đến năm 2022, tất cả các phái đoàn IAEA được khuyến nghị cho các quốc gia đang bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đều được thực hiện tại Belarus.

Chủ động nhân sự trong chuyển giao công nghệ

Nhà máy điện hạt nhân Belarus chọn mô hình lò phản ứng VVER-1200. Dự án BNPP đã trở thành dự án công nghệ cao và quy mô lớn nhất trong lịch sử quan hệ Belarus-Nga.

Dự án đã quy tụ các trường khoa học và kỹ thuật, hàng chục doanh nghiệp và chuyên gia từ cả hai nước, và góp phần tăng cường tiềm năng công nghiệp và khoa học-công nghệ của đất nước.

Khoảng 40 công ty của Belarus và Nga đã tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân Belarus. Hơn 9.000 công nhân xây dựng đã tham gia vào việc xây dựng nhà máy tại công trường.

Đoàn đại biểu EVN thăm quan Trung tâm huấn luyện, đào tạo của Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Khi xây nhà máy điện hạt nhân, Belarus đặt mục tiêu hoàn toàn làm chủ công nghệ hạt nhân. Năm 2016, khi công trường vẫn còn đang xây dựng, trung tâm huấn luyện-đào tạo của nhà máy đã đi vào hoạt động, đến nay đào tạo hơn 1.500 chuyên gia cho nhà máy.

Việc đưa trung tâm đào tạo vào hoạt động từ rất sớm đã cho phép nhà máy điện hạt nhân sẵn sàng về nhân sự trước khi đưa tổ máy số 1 vào vận hành. Hiện tại, ở Belarus có 4 trường đại học có các chuyên ngành phục vụ cho ngành điện hạt nhân.

Phó Tổng Giám đốc Aleksander Erin, người trước đó là phó kỹ sư trưởng về đào tạo nhân sự cho nhà máy điện hạt nhân Belarus, cho biết có một “công thức” để lên kế hoạch đào tạo nhân sự ban đầu cho nhà máy điện hạt nhân là cứ mỗi MW điện sản xuất ra cần 1 nhân công.

Nhân sự ban đầu lấy từ 3 nguồn: từ các trường đại học có chuyên ngành phù hợp, đào tạo lại các chuyên gia từng làm việc tại nhà máy điện, chuyên gia trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, trọng tâm là đào tạo chuyên gia trong nước theo Chương trình Nhà nước về Đào tạo Nhân lực cho ngành năng lượng hạt nhân giai đoạn 2008-2020.

Đây là chương trình liên ngành giữa Bộ Năng lượng, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Kiến trúc và Xây dựng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Nhà nước. Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm điều phối tổng thể. Trung bình phải mất ít nhất 10 năm để một cử nhân trẻ trưởng thành lên vị trí trưởng ca trong các xưởng lò phản ứng, tuabin. Do đó, công tác chuẩn bị trước về nhân lực, cũng như chương trình đào tạo tại chỗ là rất quan trọng.

Thời gian đào tạo trung bình cho một nhân viên vận hành là hơn 1.000 giờ, trong đó có 700 giờ lý thuyết, khi người lao động được cập nhật kiến thức về an toàn công nghiệp, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an toàn cháy nổ.

Maxim, một chuyên gia trẻ đang trải qua khóa đào tạo thường kỳ tại Trung tâm cho biết Trung tâm định kỳ huấn luyện và đào tạo cho cán bộ của nhà máy dựa trên các thông số kỹ thuật lấy từ thực tiễn vận hành nhà máy.

Nhờ vậy, chỉ sau hơn 1 năm đưa tổ máy số hai vào vận hành, tháng 11/2024 tỷ lệ nhân sự Belarus tại Nhà máy đã tăng lên 99,5%. Đến nay, các chuyên gia Nga chỉ còn định kỳ thực hiện các chuyến thăm tư vấn tại nhà máy.

Ngày nay, Trung tâm huấn luyện-đào tạo của nhà máy là một trong các cơ sở hàng đầu, nơi mỗi năm đón khoảng 5.000 khách thăm quan và học hỏi kinh nghiệm.

Kết quả đạt được

Belarus đã không còn cần nhập khẩu điện và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu. Kể từ khi tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Belarus được kết nối với lưới điện thống nhất từ ngày 3/11/2020, nhà máy đã sản xuất tổng cộng hơn 70 tỷ kWh điện, thay thế hơn 19 tỷ m3 khí đốt tự nhiên.

Nhà máy điện hạt nhân đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế thực và người dân cho việc sưởi ấm và cung cấp nước nóng. Các mức giá ưu đãi đang được áp dụng cho cả các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng và người dân, cũng như việc cung cấp điện cho khu vực công. Hơn nữa, nhà máy đã trở thành động lực phát triển trong các lĩnh vực kinh tế liên quan.

Phó Tổng giám đốc Nhà máy điện hạt nhân Belarus Aleksander Erin trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Một số dự án đổi mới đã được khởi động trong công nghiệp, khoa học và y tế. Tập đoàn Rosatom đã mở văn phòng nước ngoài đầu tiên để giới thiệu công nghệ in đắp bồi tại thành phố Ostrovets, nơi đặt nhà máy.

Văn phòng chuẩn bị tổ chức Diễn đàn công nghệ in đắp bồi quốc tế đầu tiên tại Belarus, hứa hẹn thu hút các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực này, cũng như các lĩnh vực phụ trợ khác. Đây được kỳ vọng là cơ hội để thành phố nhỏ Ostrovets ghi tên mình lên bản đồ các địa điểm công nghệ ngoài công nghệ hạt nhân.

Thành phố hạt nhân điển hình Ostrovets

Trước khi có nhà máy điện hạt nhân, Ostrovets là một thị trấn nhỏ với dân số 8.000 người. Bà Olga Boyarovich, Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Ostrovets, phụ trách các vấn đề xã hội, cho biết từ khi có nhà máy điện, thành phố đã phát triển gấp hai lần.

Tòa nhà Trung tâm Văn hóa và Sáng tạo ở thành phố hạt nhân Ostrovets. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trong 10 năm qua, khu định cư này đã biến thành một thành phố xinh đẹp, với đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc sống thoải mái. Hơn 50 khu chung cư đã được đưa vào sử dụng trong thành phố. Dân số tăng lên khoảng 14.000 người, trong đó có 2.500 người làm việc trong nhà máy, đặc biệt có tới hơn 800 cán bộ nhà máy dưới 40 tuổi. Về mức lương, Ostrovets hiện đang đứng đầu cả nước.

Thành phố hạt nhân vẫn tiếp tục đón các chuyên gia trẻ mỗi năm. Năm 2026, có 170 chuyên gia đến thành phố và làm việc trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp.

Đáng nói, tỷ lệ giữ chân chuyên gia trẻ ở đây đạt tới 84%, một tỷ lệ đáng tự hào. Ngoài mức lương cao, chuyên gia trẻ tại đây còn được thuê nhà với giá ưu đãi từ quỹ của nhà máy điện hạt nhân.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho cán bộ và người dân Ostrovets. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Thành phố chỉ rộng hơn 22km2, song có đủ các cơ sở thể thao, y tế và giáo dục chuyên nghiệp, nơi cán bộ, công nhân nhà máy cùng các thành viên trong gia đình được hưởng các dịch vụ hoàn toàn miễn phí.

Ngoài các cơ sở giáo dục mầm non công, còn có thêm hình thức câu lạc bộ “con em hạt nhân,” nơi chăm lo cho các cháu khi bố mẹ bận tại nhà máy, và cũng là nơi ươm mầm cho những “kỹ sư hạt nhân” tương lai.

Thư viện công cộng của Ostrovets. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Từ một quyết định trong tình huống “không còn lựa chọn nào khác,” ý chí chính trị của lãnh đạo và chiến lược xuyên suốt, 3 năm qua Belarus đã bảo đảm nguồn điện “xanh,” tốc độ xây dựng nhà ở mới áp dụng mô hình điện khí hóa tăng lên đáng kể. Hệ thống sưởi trong nhà ở đang được tích cực chuyển sang hệ thống sưởi điện.

Giao thông vận tải điện cũng phát triển vượt bậc. Tính đến tháng 11/2026, cả nước có 70.000 ôtô điện. Belarus hiện đang giữ vị trí hàng đầu trong các quốc gia hậu Liên Xô về mạng lưới trạm sạc rộng khắp cho xe điện với hơn 3.000 trạm trên cả nước.

Thu hút các công nghệ tiên tiến mới vào đất nước và tạo ra các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao, chuyển đổi từ khí đốt tự nhiên sang điện, và phát triển các lĩnh vực đổi mới trong khoa học và giáo dục là những giá trị Belarus thu được từ nhà máy năng lượng “xanh”./.

Belarus khẳng định ưu tiên hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân Tổng Giám đốc Nhà máy Điện Hạt nhân Belarus khẳng định hợp tác với phía Nga trong lĩnh vực này vẫn là ưu tiên hàng đầu dù các nhà khoa họ đang rất quan tâm đến kinh nghiệm của đồng nghiệp Trung Quốc.