Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu mốc quan trọng, chính thức được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh định hướng phát triển thị trường theo chiều sâu, chuẩn mực quốc tế và sứ mệnh kiến tạo hệ thống dẫn vốn chiến lược cho chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Dấu mốc 30 năm hình thành, phát triển

- Thưa ông, nhìn lại hành trình 30 năm hình thành và phát triển, từ những bước đi khiêm tốn ban đầu đến dấu mốc quan trọng được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển mình của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ông Bùi Hoàng Hải: Trải qua chặng đường 30 năm, từ những phiên giao dịch đầu tiên với quy mô rất khiêm tốn, thị trường chứng khoán Việt Nam nay đã vươn lên trở thành một cấu phần trọng yếu của thị trường tài chính đồng thời là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Sự phát triển không chỉ dừng lại ở các con số về quy mô vốn hóa hay hạ tầng giao dịch hiện đại, mà còn ở vai trò ngày càng rõ nét trong việc phân bổ nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp chính là dấu mốc mang tính bước ngoặt. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực cải cách toàn diện của toàn ngành Chứng khoán trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thành quả này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận của dòng vốn đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh định hướng phát triển thị trường theo chiều sâu, chuẩn mực quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

- Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030, cơ quan quản lý sẽ tập trung triển khai những nhóm nhiệm vụ trọng tâm nào để giữ chân dòng vốn và nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, thưa ông?

Ông Bùi Hoàng Hải: Nâng hạng là cơ hội lớn, nhưng để duy trì sức hút, chúng ta phải dựa trên chất lượng vận hành nội tại. Theo Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, chúng tôi xác định bốn nhóm nhiệm vụ chiến lược cần ưu tiên triển khai đồng bộ:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hoạt động thị trường và doanh nghiệp niêm yết thông qua việc thúc đẩy cổ phần hóa (IPO) gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đủ điều kiện tham gia, cũng như đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước. Trọng tâm của doanh nghiệp là phải nâng chuẩn quản trị công ty, chất lượng báo cáo và công bố thông tin nhằm thu hút nhà đầu tư dài hạn.

Thứ hai, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực giám sát. Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo đúng lộ trình là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nhận diện sớm rủi ro, nâng cao hiệu lực quản lý.

Thứ ba, phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng và chuyên nghiệp. Chúng tôi tập trung gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân. Đây là nội dung cốt lõi của Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030.

Thứ tư, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và niềm tin thị trường thông qua tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Minh bạch và công bằng phải là chuẩn mực xuyên suốt trong mọi hoạt động giao dịch hằng ngày.

Thị trường chứng khoán và ngành ngân hàng cần phát huy tối đa thế mạnh riêng biệt để bổ trợ lẫn nhau. (Ảnh: Vietnam+)

Kiến tạo cấu trúc dẫn vốn cân bằng

- Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu vốn rất lớn cho phát triển hạ tầng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, thị trường chứng khoán sẽ gánh vác sứ mệnh gì trong việc tái định hình hệ thống dẫn vốn của nền kinh tế, thưa ông?

Ông Bùi Hoàng Hải: Khi nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhu cầu nguồn lực tài chính cho đầu tư hạ tầng, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh là rất lớn. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm tiền tệ, mà quan trọng hơn là hình thành một hệ thống dẫn vốn quy mô lớn hơn, đa dạng hóa cấu trúc và phân bổ thực sự hiệu quả.

Trong cấu trúc này, thị trường chứng khoán và ngành ngân hàng cần phát huy tối đa thế mạnh riêng biệt để bổ trợ lẫn nhau. Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trọng tâm trong cung ứng tín dụng và vốn phục vụ sản xuất-kinh doanh. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán khẳng định ưu thế trong việc huy động các nguồn vốn trung và dài hạn qua kênh cổ phiếu, trái phiếu, qua đó giảm tải áp lực và sự phụ thuộc quá lớn của nền kinh tế vào hệ thống tín dụng ngân hàng.

- Vậy làm thế nào để các nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán thực sự chảy vào các lĩnh vực động lực mới như công nghệ, chuyển đổi xanh đồng thời tận dụng hiệu quả cơ hội từ việc nâng hạng, thưa ông?

Ông Bùi Hoàng Hải: Để dòng vốn dài hạn đi đúng địa chỉ, tức là các doanh nghiệp tư nhân tiềm năng, doanh nghiệp công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, chúng ta phải phát triển đồng thời cả cung và cầu trên thị trường.

Về phía nguồn cung, cần tiếp tục làm phong phú các sản phẩm tài chính, phát triển thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp minh bạch. Về phía cầu và trung gian tài chính, việc phát triển mạnh mẽ các nhà đầu tư tổ chức và ngành quỹ là điều kiện kiên quyết để có một nền tảng nắm giữ nguồn vốn dài hạn ổn định.

Dòng vốn dài hạn cần đi đúng địa chỉ, là các doanh nghiệp tư nhân tiềm năng, doanh nghiệp công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp chính là chiếc cầu nối quan trọng đưa dòng vốn quốc tế quy mô lớn vào trong nước. Tuy nhiên, thước đo thành công cuối cùng là khả năng chuyển hóa dòng vốn đó thành năng lực sản xuất thực tế, giúp doanh nghiệp Việt mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ và nâng tầm cạnh tranh quốc tế. Khi thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng cùng phát triển nhịp nhàng, chúng ta sẽ tạo lập được một nền tảng tài chính vững chắc, đủ sức nâng đỡ khát vọng tăng trưởng bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới./.

Xin cảm ơn ông!

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