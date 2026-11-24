Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2026 ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về lợi nhuận, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food, mã chứng khoán: GCF) tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường khi liên tiếp xuất hiện những biến động về nhân sự cấp cao.

Liên tiếp những thay đổi trong sở hữu cổ phần và bộ máy lãnh đạo

Mở đầu chuỗi sự kiện, ông Nguyễn Văn Thứ, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bán ra 1,5 triệu cổ phiếu GCF trong khoảng thời gian từ ngày 7/8 đến 26/8/2026. Đến ngày 08/10/2026, ông Thứ đã nộp đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị. Sau đó, ngày 10/11, GC Food chính thức thông qua việc miễn nhiệm ông Thứ.

Biến động nhân sự tiếp tục diễn ra ở bộ phận điều hành. Ngày 12/11/2026, GC Food công bố bà Nguyễn Thị Châu thôi giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ ngày 10/11 theo nhu cầu quản trị của công ty. Tại thời điểm công bố thông tin, chưa có công bố nhân sự kế nhiệm vị trí này.

Tổng Giám đốc GC Food vừa bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ. (PV/Vietnam+)

Một diễn biến gây chú ý trên thị trường là động thái thoái vốn của bà Bùi Thị Mai Hiên - Tổng Giám đốc GC Food. Theo thông báo đăng ký giao dịch ngày 06/11/2026, bà Hiên đăng ký bán toàn bộ 953.049 cổ phiếu GCF đang sở hữu, tương đương 2,2% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 9/11, phần lớn giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và đã hoàn tất toàn bộ. Sau giao dịch, Tổng Giám đốc GC Food thoái sạch vốn, không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp do mình điều hành.

Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, GC Food ghi nhận hàng loạt diễn biến liên quan đến nhân sự và tỷ lệ sở hữu cổ phần của những cá nhân giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành.

Doanh thu tăng nhưng hiệu quả sinh lời giảm

Những thay đổi ở thượng tầng diễn ra cùng thời điểm GC Food công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận kém tích cực. Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu thuần của GC Food đạt khoảng 214 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 51 tỷ đồng, giảm 27%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 18,2 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu không chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận. Ngược lại, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đang chịu sức ép đáng kể từ chi phí đầu vào và các khoản chi phí vận hành.

Trong quý III, một số hoạt động sản xuất của GC Food phải tạm ngưng để thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép môi trường và lắp đặt hệ thống máy móc mới. Việc này khiến sản lượng cung ứng cho khách hàng bị ảnh hưởng, trong khi chi phí sản xuất chung gia tăng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 27%, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Đây cũng là một yếu tố gây áp lực lên lợi nhuận và tạo rủi ro trong khả năng thu hồi tiền từ khách hàng.

Không chỉ đối mặt với áp lực lợi nhuận trong năm 2026, GC Food trước đó cũng từng gây chú ý liên quan đến các điều chỉnh đáng kể trên báo cáo tài chính. Theo thông tin được công bố trong tháng 10/2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của doanh nghiệp ghi nhận khoảng 98,54 tỷ đồng trên báo cáo tài chính quý IV/2025 nhưng giảm xuống còn khoảng 36,21 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 được ghi nhận khoảng 51,32 tỷ đồng trên báo cáo trước soát xét nhưng giảm còn khoảng 31,83 tỷ đồng sau khi thực hiện soát xét. Các chênh lệch lớn giữa số liệu trước và sau kiểm toán, soát xét đã khiến GC Food bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng 425 triệu đồng trong tháng 10/2026./.