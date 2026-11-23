Ngày 22/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ quan điểm từ chối ủng hộ cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang trở lại lãnh đạo tập đoàn Nvidia.

Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của kênh CBS, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ tin tưởng các ủy ban nội bộ của Nvidia đang điều tra làm rõ sự việc liên quan đến ông Jensen Huang và sẽ sớm cung cấp cho chính quyền những câu trả lời đầy đủ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã mở cuộc điều tra đối với các hoạt động kế toán của Nvidia.

Những biến động lớn tại Nvidia đang dấy lên nhiều nghi vấn về ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ./.

Nvidia đối mặt cuộc điều tra mới từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đang điều tra hoạt động kế toán của Nvidia trong khi tập đoàn đối mặt nhiều nghi vấn liên quan đến báo cáo doanh thu, giao dịch chip AI và các biến động khiến cổ phiếu lao dốc hơn 20% trong tuần.