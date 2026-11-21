Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Nvidia tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 20/11 với mức giảm 14%, đánh dấu phiên giảm thứ 7 liên tiếp.

Đây cũng là tuần giảm giá thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này, chuỗi sụt giảm dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tương lai của tập đoàn sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO).

Trong 7 tuần qua, cổ phiếu Nvidia đã mất tổng cộng 46% giá trị, khiến vốn hóa thị trường của tập đoàn giảm khoảng 2.600 tỷ USD. Theo đó, hệ số định giá của Nvidia hiện chỉ còn khoảng 8,4 lần lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng tới, thấp hơn đáng kể so với mức 29 lần của đối thủ Advanced Micro Devices (AMD).

Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều đáng kể đối với doanh nghiệp từng giữ vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hồi tháng 7/2026, Nvidia từng đứng đầu thế giới về vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sau đợt bán tháo gần đây, giá trị thị trường của tập đoàn chỉ còn khoảng 3.000 tỷ USD, tụt xuống vị trí thứ tư, sau Apple, Microsoft và Alphabet - công ty mẹ của Google.

Riêng trong phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu Nvidia tiếp tục chịu sức ép sau thông tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét những dấu hiệu bất thường có thể xảy ra trong hoạt động kế toán của tập đoàn.

Khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia bùng phát sau khi ông Jensen Huang từ chức ngày 12/11, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về những mối quan hệ cá nhân ngoài hôn nhân của ông. Sự ra đi của nhà đồng sáng lập diễn ra vào thời điểm thị trường chip AI đang đối mặt với nhiều thách thức và Nvidia phải tiến hành thay đổi bộ máy lãnh đạo.

Tuy nhiên, áp lực đối với cổ phiếu Nvidia đã xuất hiện từ trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến ông Huang. Trong nhiều tuần qua, giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng duy trì tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI, đặc biệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Cạnh tranh gia tăng từ Google và AMD trong lĩnh vực chip AI cũng gây sức ép lên vị thế của Nvidia, trong bối cảnh một số doanh nghiệp công nghệ bắt đầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, ngay cả kết quả kinh doanh vượt dự báo cũng không thể ngăn đà bán tháo cổ phiếu. Nvidia đã nâng dự báo kinh doanh cho tài khóa 2028, trong khi Giám đốc tài chính Colette Kress, người vừa đảm nhiệm chức CEO tạm quyền, dự báo doanh thu trong tài khóa tiếp theo sẽ tăng 75%. Bà Kress khẳng định khách hàng vẫn tiếp tục gắn bó với Nvidia bất chấp những thay đổi trong ban lãnh đạo.

Một trong những vấn đề khiến giới đầu tư quan tâm là khả năng Nvidia tiếp tục phát triển các sản phẩm mới và duy trì vị thế dẫn đầu thị trường chip AI sau khi không còn ông Huang trực tiếp điều hành. Phần lớn hoạt động kinh doanh hiện nay của tập đoàn phụ thuộc vào nhu cầu chip phục vụ AI, lĩnh vực tăng trưởng mạnh kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT cách đây khoảng 4 năm.

Trước đó, Nvidia chủ yếu được biết đến với các bộ xử lý đồ họa phục vụ máy tính chơi trò chơi điện tử.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát khả năng ổn định bộ máy lãnh đạo, triển vọng nhu cầu chip AI và hiệu quả đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Những yếu tố này được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng phục hồi giá cổ phiếu và duy trì vị thế cạnh tranh của Nvidia trong thời gian tới./.

Cổ phiếu công nghệ lao dốc kéo chứng khoán châu Á sụt giảm Làn sóng bán tháo cổ phiếu lan sang châu Á, đặc biệt là tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản vốn tập trung của những doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực AI.