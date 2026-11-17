Trong phiên giao dịch ngày 16/11 (giờ Mỹ), cổ phiếu nhóm ngành công nghệ đồng loạt giảm mạnh khi cuộc khủng hoảng tại Nvidia trở nên trầm trọng hơn ngay trước thời điểm tập đoàn chip trí tuệ nhân tạo (AI) này công bố báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, đồng thời giới giao dịch thận trọng chờ đợi màn chào sàn quy mô lớn của Anthropic vào cuối tuần này.

Trước làn sóng bán tháo mới, chỉ số công nghệ chủ chốt của Mỹ là Nasdaq giảm mạnh 2,49%, xuống còn 24.509,76 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,92% xuống 7.416,59 điểm và chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,41% xuống 51.608,17 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,12% trước khi tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 17/11. Nvidia dự kiến doanh thu quý 3 sẽ tăng vọt lên khoảng 108 tỷ USD.

Báo cáo sắp tới được xem là cơ hội mới để đánh giá triển vọng của doanh nghiệp dẫn dắt lĩnh vực AI này, vốn đã mất giá mạnh kể từ khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang từ chức vào tuần trước. Quyết định rời nhiệm sở gây bất ngờ của ông Huang diễn ra sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ cá nhân của ông.

Sự ra đi của ông làm dấy lên lo ngại về tập đoàn vốn giữ vai trò trung tâm trong quá trình mở rộng hạ tầng AI, yếu tố đã giúp các thị trường toàn cầu lập mức cao kỷ lục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại công ty dịch vụ đầu tư và môi giới chứng khoán AJ Bell, cho rằng kết quả tài chính của Nvidia chắc chắn sẽ là phép thử đối với thị trường. Theo ông, bản thân các số liệu có thể cho thấy một doanh nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, nhưng tâm điểm chú ý sẽ là tác động từ việc ông Jensen Huang rời đi đối với chiến lược của tập đoàn.

Trong khi đó, ông Christopher Low thuộc công ty tài chính FHN Financial nhận định thị trường đang phải hứng chịu thêm một cú sốc trong ngày 16/11. Ông cho biết giới giao dịch tin rằng dù diễn biến tại Nvidia ra sao, một số thương vụ giao dịch quá đà vẫn phải chững lại.

Một cột mốc quan trọng khác đối với nhóm cổ phiếu AI sẽ diễn ra vào ngày 19/11, khi cổ phiếu của Anthropic, công ty phát triển mô hình AI Claude, bắt đầu giao dịch.

Giới phân tích dự báo đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) này có thể huy động khoảng 65 tỷ USD và có thể định giá công ty khởi nghiệp 5 năm tuổi này ở mức 1.400 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Theo ông Low, nhà đầu tư cũng lo ngại về Anthropic trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ đang áp đặt các hạn chế đối với quyền tiếp cận từ nước ngoài vào các trung tâm dữ liệu của Mỹ, biện pháp mà ông ví như "mất bò mới lo làm chuồng."

Các thị trường châu Âu cũng chịu ảnh hưởng từ biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ, với chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) chốt phiên giảm 0,1% xuống 10.892,93 điểm, CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 8.352,00 điểm và DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 0,6% xuống 26.598,64 điểm.

Cũng trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), những thông tin có thể đưa ra tín hiệu về triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Tại Việt Nam, chốt phiên 16/11, chỉ số VN-Index tăng 1,96 điểm (0,11%) lên 1.736,89 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,07 điểm (0,03%) xuống 254,91 điểm./.

Cổ phiếu Intel lao dốc sau sự cố nổ nhà máy tại Israel Sự cố nổ nhà máy tại Israel, gây thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu USD doanh thu trong hai quý, là một trong những nguyên nhân chính khiến triển vọng kinh doanh của Intel trở nên kém khả quan.