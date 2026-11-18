Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2026–2030, nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn để mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện chiến lược tăng trưởng đang trở nên cấp thiết.

Tại sự kiện gặp gỡ báo chí công bố về Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 “Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp trên Thị trường Vốn: Xếp hạng Tín nhiệm và Quản trị Công ty”- (AF9) do Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức (ngày 18/11), các chuyên gia đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều xung quanh bài toán tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tháo gỡ điểm nghẽn nguồn vốn

Phân tích tổng thể của thị trường tài chính, các chuyên gia chỉ ra nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến lớn gấp 5 lần so với con số đã thực hiện của giai đoạn 5 năm liền kề trước đó. Đây là một áp lực khổng lồ đối với hệ thống cung ứng vốn.

Hiện, nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại đang đóng vai trò chủ lực nhưng không thể gánh vác hết nhu cầu dài hạn của nền kinh tế. Cùng với đó, tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán đã được thúc đẩy tích cực, song quy mô phân bổ vốn của nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn giới hạn. Việc các tổ chức quốc tế như FTSE Russell chỉ mới lựa chọn 27 doanh nghiệp Việt Nam vào rổ chỉ số toàn cầu với tỷ trọng khiêm tốn cho thấy dư địa tiếp cận nguồn vốn cổ phiếu ngoại vẫn cần thêm thời gian để mở rộng.

Trước thực tế đó, kênh trái phiếu doanh nghiệp được xác định là hướng đi chiến lược nhằm khơi thông dòng vốn trung và dài hạn. Trên phạm vi toàn cầu, các quỹ đầu tư trái phiếu luôn nắm giữ nguồn thanh khoản lớn nhất và sẵn sàng giải ngân vào các thị trường có nền tảng quản trị tốt.

Ông Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc VIOD cho biết việc nâng hạng thị trường chung là điều kiện nền tảng. Và, điều kiện quyết định chính là “chất lượng” của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn thu hút nguồn vốn nợ dài hạn với chi phí hợp lý buộc phải chứng minh giá trị và mức độ an toàn thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm do các tổ chức uy tín thực hiện, trong đó chất lượng quản trị công ty giữ vai trò trọng tâm.

Các chuyên gia trả lời hỏi đáp báo chí tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng quan điểm, bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch VIOD nhấn mạnh việc huy động vốn đã khó, nhưng sử dụng nguồn vốn sao cho đạt hiệu quả tối ưu để tạo ra khả năng trả nợ bền vững lại càng khó hơn. Xếp hạng tín nhiệm không chỉ phản ánh năng lực tài chính ngắn hạn mà có sự tương tác trực tiếp với chất lượng quản trị công ty. Sự kết hợp giữa đánh giá độc lập về rủi ro tín dụng và cơ chế kiểm soát nội bộ minh bạch chính là cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định giải ngân.

Bổ sung từ thực tiễn, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) chia sẻ trong quy trình thẩm định tín dụng và đầu tư, đánh giá quản trị công ty là nội dung bắt buộc. Cụ thể, các doanh nghiệp có cấu trúc quản trị vững chắc, Hội đồng quản trị độc lập và quản trị rủi ro chủ động sẽ duy trì được sự ổn định lâu dài.

Về phía cơ quan quản lý, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết về lộ trình bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh giai đoạn 2025–2028 và các quy định bổ sung về công bố thông tin ESG sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của các dòng vốn quốc tế.

Chuẩn hóa theo tiêu chí quốc tế

Trên tinh thần đó, đại diện ban tổ chức cho biết Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 sẽ tập trung làm rõ vai trò của Xếp hạng Tín nhiệm và quản trị công ty trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư và gia tăng giá trị doanh nghiệp, lấy quản trị minh bạch và hiệu quả làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 350 nhà lãnh đạo cấp cao, gồm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Thành viên Ban Điều hành đến từ khoảng 250 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, cùng đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế

Bà Hà Thị Thu Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Diễn đàn sẽ mang đến những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia và tổ chức trong nước, quốc tế, tập trung vào ba góc nhìn trọng tâm. Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2026-2028 với những tác động đến thị trường vốn Việt Nam, triển vọng kinh tế trong giai đoạn tới; Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp với các cơ hội gia tăng nguồn vốn trung hạn qua phát hành trái phiếu; Vai trò của định chế chuyên nghiệp về quản trị công ty trong thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và vai trò của các tổ chức chuyên môn trong hỗ trợ nâng cao năng lực Hội đồng quản trị, chất lượng thực hành quản trị công ty theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết điểm nhấn và sáng kiến nổi bật tại AF9 là “Định vị thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực ASEAN – Vinh danh các doanh nghiệp ACGS20 năm 2026,” ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong nâng cao chất lượng quản trị công ty theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS), hướng tới tiêu chuẩn xếp hạng Tài sản ASEAN (ASEAN Asset Class). Bên cạnh đó, diễn đàn tiếp tục vinh danh nhóm VNCG50 năm 2026, ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết có cam kết và tiên phong trong thực hành, nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ tốt./.

Nâng hạng thị trường, bất động sản thêm lựa chọn vốn dài hạn Từ ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được FTSE Russell tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cổ phiếu Việt Nam sẽ được đưa vào FTSE Global Equity Index Series.