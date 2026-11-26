Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và vận hội lịch sử khi chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới, gắn liền với định hướng khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Định hướng phát triển đồng bộ

Tại hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (1996–2026) do VPBankS tổ chức, ngày 26/11, bà Lê Thị Thùy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khẳng định thị trường đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt, việc tổ chức xếp hạng toàn cầu FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường từ Cận biên lên Mới nổi mở ra giai đoạn phát triển đột phá, thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh cột mốc này đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật và năng lực quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bà Lê Thị Thùy Nga cho biết cơ quan quản lý đã hoạch định rõ bốn định hướng trọng tâm, bao gồm: Duy trì tăng trưởng gắn với chất lượng, thúc đẩy chào bán chứng khoán gắn với niêm yết tập trung, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thu hút mạnh dòng vốn dài hạn.

Việc tổ chức xếp hạng toàn cầu FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường từ Cận biên lên Mới nổi mở ra giai đoạn phát triển đột phá, thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế. (Ảnh: Vietnam)

Song song với đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung triển khai năm nhóm giải pháp cốt lõi. Trong đó, việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với tỷ lệ nhất trí rất cao vào ngày 13/11/2026 (có hiệu lực từ 1/1/2027) đã tạo hành lang pháp lý vững chắc. Theo đó, cơ quan quản lý cũng đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027, rà soát mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại), đa dạng hóa hàng hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hạ tầng giao dịch.

Triển vọng dòng vốn năm 2027

Đánh giá về bức tranh vĩ mô, ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS, cho biết thị trường năm 2027 đứng trước nhiều kỳ vọng lớn từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và làn sóng đầu tư quốc tế sau nâng hạng. Dù thị trường vẫn tồn tại nhiều thách thức trước những biến động toàn cầu, song ông vẫn tin tưởng sự đồng hành quyết liệt của cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện thể chế và nâng cấp hạ tầng sẽ tạo bệ phóng vững chắc cho các thành viên thị trường.

Dưới góc nhìn chuyên sâu, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS, nhận định áp lực từ lạm phát và chi phí năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ hạ nhiệt trong năm 2027 khi tình trạng dư cung dầu rõ rệt hơn, giúp dư địa chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trở nên linh hoạt hơn.

Định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang bị nén ở vùng sâu và trở nên hấp dẫn đối với dòng tiền dài hạn. (Ảnh: Vietnam)

Cụ thể về các biến số vĩ mô và nội lực của nền kinh tế, ông Trần Hoàng Sơn nhận định sự tăng trưởng của Việt Nam trong năm tới tiếp tục chịu tác động đan xen từ các yếu tố quốc tế và nội tại. Sự bùng nổ của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt là làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn, đang tạo ra động lực lan tỏa lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra bài toán về việc kiểm soát thâm hụt thương mại và thích ứng với các chính sách thuế đối ứng từ các đối tác lớn. Đối với thị trường nội địa, dù áp lực về chênh lệch kỳ hạn tín dụng và chi phí vốn vẫn hiện hữu do nhu cầu tài chính cho đầu tư công rất lớn, xu hướng hạ nhiệt của lãi suất từ nửa cuối năm 2027 sẽ là chìa khóa giải tỏa áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển thị trường vốn đòi hỏi nâng cao hiệu suất sử dụng vốn (hệ số ICOR) nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mục tiêu cao. Khi áp lực lạm phát và lãi suất dần qua đỉnh, kết hợp với các đợt giải ngân theo lịch trình của các tổ chức xếp hạng quốc tế, như FTSE Russell trong năm 2027. Bên cạnh đó, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang bị nén ở vùng sâu và trở nên hấp dẫn đối với dòng tiền dài hạn. Đây chính là nền tảng quan trọng để thị trường thu hút các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tạo đà bứt phá bền vững và bám sát xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của cộng đồng doanh nghiệp trong chu kỳ phát triển mới.

“Trong năm 2026 vừa qua, công ty định giá tín nhiệm R&I cũng đã nâng hạng mức Việt Nam lên mức đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng rằng câu chuyện nâng hạng, câu chuyện nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam cũng sẽ là lực đỡ về mặt dài hạn cho triển vọng dòng vốn quay trở lại trong năm 2027,” ông Trần Hoàng Sơn nói./.

Hành trình ba thập kỷ khẳng định vị thế và mở ra tương lai cho ngành chứng khoán Kỷ yếu 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam nhìn lại hành trình phát triển, dấu mốc hội nhập FTSE Russell và định hướng xây dựng thị trường hiện đại, an toàn.