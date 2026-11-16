Chứng khoán châu Á lao dốc, giá vàng rơi xuống đáy hơn một năm

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong phiên 16/11 khi giới đầu tư thận trọng trước báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic trong tuần này. Đồng USD tăng giá, trong khi vàng và dầu thô chịu áp lực giảm.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng từ những lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi ông Jensen Huang rời vị trí Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia. Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 16/11, trong đó chỉ số TAIEX của Đài Loan (Trung Quốc) lao dốc 6,03%, xuống còn 41.040,08 điểm; chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,6%, còn Nikkei 225 của Nhật Bản mất 2,4%.

Cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất chip và thiết bị bán dẫn chịu áp lực bán mạnh.

Trái lại, chứng khoán châu Âu tương đối ổn định. Chỉ số STOXX 600 tăng 0,1% lên 664,97 điểm trong phiên, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu quốc phòng, hàng tiêu dùng và y tế.

Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ tiếp tục suy yếu. Giới đầu tư đang chờ báo cáo kinh doanh quý 3 của Nvidia dự kiến công bố ngày 17/11 và màn chào sàn của Anthropic vào ngày 19/11.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025, có thời điểm chạm 3.830 USD/ounce.

Đến 11h17 GMT (18 giờ 17 phút giờ Việt Nam) ngày 16/11, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống 3.874,49 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,2%, còn 3.878 USD/ounce.

Đồng USD mạnh lên và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 là những yếu tố gây sức ép lên kim loại quý.

Giá dầu cũng đi xuống do triển vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa. Đến 11h14 GMT (18 giờ 14 phút Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,5%, xuống 95,32 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 0,3%, còn 88,29 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thế giới trong quý IV/2026 sẽ vượt nhu cầu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi.

Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18/11, cùng các diễn biến liên quan đến Nvidia, Anthropic và tình hình địa chính trị./.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia Chỉ số Nikkei 225 giảm 446,15 điểm xuống 60.696,20 điểm; chỉ số KOSPI giảm 4,21 điểm xuống 5.286,32 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,63% xuống 3.611,54 điểm.