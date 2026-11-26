Các chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 và Nasdaq Composite chốt phiên 25/11 giảm nhưng đã hồi phục đáng kể so với mức thấp nhất trong ngày nhờ lực mua bắt đáy, trong bối cảnh làn sóng bán tháo các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và những lo ngại mới sau thông báo thuế quan của nước này.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 18,31 điểm (0,25%), xuống 7.182,78 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 147,73 điểm (0,62%), xuống 23.585,8 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 164,25 điểm (0,33%), lên 50.182,95 điểm.

Vào đầu phiên, chỉ số Nasdaq Composite mất tới hơn 4% khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI cùng các đề xuất thuế quan mới từ phía Mỹ. Thị trường đã hồi phục đáng kể sau đó nhờ tâm lý mua vào khi giá giảm.

Áp lực bán đối với các cổ phiếu ngành AI gia tăng do lo ngại lĩnh vực này có thể đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý sau khi Đảng Dân chủ giành ưu thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Phố Wall đã trải qua một tháng đầy biến động, một phần do những lo ngại liên quan đến Nvidia, tập đoàn bán dẫn dẫn đầu thế giới về AI.

Dù ông Jensen Huang đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO) vào đầu tháng này, hội đồng quản trị tập đoàn đã quyết định bổ nhiệm lại ông vào ngày 23/11 vừa qua. Tính từ đầu tháng đến nay, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 7,3%.

Ngày 25/11, Mỹ đã đề xuất áp thuế đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại nhằm giải quyết vấn đề mà họ gọi là "dư thừa công suất công nghiệp mang tính cấu trúc."

Các đề xuất thuế quan mới có thể gây thêm áp lực tâm lý lên các nhà đầu tư vốn đang phải đối mặt với viễn cảnh lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, trong bối cảnh lạm phát leo thang và giá dầu liên tục tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang đánh giá số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ trong quý III/2026 tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu, trong khi lạm phát tiếp tục leo thang trong tháng 10/2026.

Điều này củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục một đợt tăng nữa vào đầu năm 2027.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 9,69 điểm, hay 0,57%, xuống 1.687,45 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 4,77 điểm, hay 2,05%, xuống 227,46 điểm./.

Cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh của Nvidia Giới đầu tư đang chuẩn bị tâm thế trước khả năng thị trường tiếp tục biến động trong lĩnh vực được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu này.