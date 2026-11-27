Thành quả đạt được trong 30 năm là nền tảng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế.

Sáng 27/11, Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 82% GDP

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chia sẻ Ba mươi năm trước, ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết, sự khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, qua đó tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm Kho dữ liệu và giám sát tổng thể thị trường chứng khoán. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu. Thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Đặc biệt, Việt Nam đã chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (ngày 21/9/2026). Đây là một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán. Một sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh những thành quả đó trước hết bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo nhất quán của Đảng, hoàn thiện thể chế của Quốc hội, điều hành sát sao của Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Bà nhấn mạnh có thể khẳng định, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này. Chính vì vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi ngành Chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi, chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin-vươn tầm phát triển". (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực hội nhập quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh những thành quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường.

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn ngành Chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán phát biểu. (Ảnh: Vietnam+)

Chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) nhấn mạnh Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực triển khai của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã và đang là một thành viên tích cực trong nỗ lực chung đó. Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động của các ủy ban chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Ban tổ chức trao hoa, bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển thị trường Chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Chủ tịch IOSCO đặc biệt đánh giá cao sự tham gia tích cực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam tại Tiểu ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC) cũng như những đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đối thoại và hợp tác trong khu vực. Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó là Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực vào năm 2025, cho thấy quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố. Đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý chia sẻ thông tin phục vụ công tác thanh tra, giám sát và thực thi pháp luật; phối hợp điều tra các hành vi vi phạm, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Ông Jean-Paul Servais nhấn mạnh chặng đường phát triển tiếp theo mở ra cả những cơ hội lớn và những trách nhiệm mới. Một thị trường chứng khoán có khả năng chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, ông cam kết IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam đồng thời phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu./.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trao hoa, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển thị trường Chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế Kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán, Thủ tướng Lê Minh Hưng định hướng phát triển thị trường minh bạch, hiện đại, thu hút vốn quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.