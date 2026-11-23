Ngày 23/11, tập đoàn sản xuất chip Nvidia thông báo đã bổ nhiệm ông Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn này.

Thông báo có hiệu lực ngay lập tức này đã khiến giá cổ phiếu của Nvidia ngay lập tức tăng vọt.

Thông báo đăng tải trên trang thông tin của Nvidia nêu rõ Hội đồng quản trị đã nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định trên sau một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ với ông Jensen Huang.

Hội đồng quản trị bày tỏ sự hài lòng về thái độ thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo Nvidia của ông Jensen Huang, đồng thời khẳng định việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết hội đồng tin rằng ông Jensen Huang là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia, và việc ông trở lại nắm quyền là điều tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của Nvidia.

Nvidia sản xuất các loại chip máy tính thiết yếu cho việc phát triển công nghệ AI tiên tiến, qua đó giữ vai trò quyết định trong cuộc đua AI toàn cầu.

Về phần mình, ông Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi được trở lại Nvidia và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ủng hộ và tin tưởng ông.

Sau thông báo trên của Nvidia, cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng hơn 31% giá trị trước giờ mở cửa thị trường./.

Nvidia bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào các vị trí lãnh đạo tập đoàn Chủ tịch HĐQT cho biết hội đồng tin rằng Jensen Huang là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia, và việc ông trở lại nắm quyền là điều tốt nhất cho cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của Nvidia.