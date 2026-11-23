Ngày 23/11, Nvidia thông báo tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) này đã bổ nhiệm ông Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông báo có hiệu lực ngay lập tức này đã khiến cổ phiếu của hãng ngay lập tức tăng điểm.

Thông báo đăng tải trên trang thông tin của Nvidia nêu rõ Hội đồng quản trị đã nhất trí bỏ phiếu thông qua quyết định này sau một loạt các cuộc thảo luận và gặp gỡ với ông Huang; qua đó, Hội đồng quản trị bày tỏ sự hài lòng về thái độ thẳng thắn cũng như năng lực lãnh đạo NVIDIA của ông; đồng thời khẳng định việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết hội đồng tin rằng Jensen Huang là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia, và việc ông trở lại nắm quyền là điều tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của Nvidia.

Phát biểu sau thông báo trên, ông Jensen Huang bày tỏ vinh dự khi được trở lại Nvidia và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ủng hộ và tin tưởng ông.

Trước đó, ngày 8/11, Nvidia cho biết đang tiến hành điều tra ông Jensen Huang sau khi ông thừa nhận có mối quan hệ tình cảm thân mật với Alice Huang, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Jensen Huang là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nvidia sản xuất các loại chip máy tính thiết yếu cho việc phát triển công nghệ AI tiên tiến, qua đó giữ vai trò quyết định trong cuộc đua AI toàn cầu.

Ông Huang có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump, thường xuyên đến Nhà Trắng và vận động để được miễn trừ thuế quan.

Sau thông báo của Nvidia, cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 31% giá trị trước giờ mở cửa thị trường./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ từ chối ủng hộ ông Jensen Huang quay lại quản lý Nvidia Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ tin tưởng các ủy ban nội bộ của Nvidia đang điều tra làm rõ sự việc liên quan đến ông Jensen Huang và sẽ sớm cung cấp cho chính quyền những câu trả lời đầy đủ.