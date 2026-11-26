Trong hành trình chuyển đổi để nâng tầm trải nghiệm khác biệt cùng những đặc quyền ưu đãi xứng tầm cho khách hàng, VietinBank được Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng danh hiệu “Xuất sắc trong đổi mới dịch vụ ngân hàng Ưu tiên Việt Nam 2026” (Excellence in Innovation - Priority Banking Vietnam 2026).

Đây cũng là dấu mốc ý nghĩa đối với dịch vụ khách hàng ưu tiên của VietinBank (VietinBank Premium) cùng hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi mỗi sản phẩm, dịch vụ và đặc quyền đều hướng tới đáp ứng nhu cầu riêng, gia tăng giá trị và đồng hành cùng phong cách sống của khách hàng.

VietinBank Premium - Hệ sinh thái đặc quyền, trải nghiệm xứng tầm

Với VietinBank Premium, trải nghiệm của khách hàng không chỉ dừng lại ở các giải pháp tài chính mà còn được mở rộng qua hệ sinh thái đặc quyền dành riêng cho từng phân hạng khách hàng. Từ những chuyến đi thuận tiện hơn đến các hoạt động nghỉ dưỡng, thể thao và kết nối, khách hàng được tận hưởng nhiều tiện ích thiết thực, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Nổi bật là quyền sử dụng hơn 1.600 phòng chờ sân bay trên toàn cầu và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên, đón tiễn tại hơn 110 sân bay. Theo thể lệ chương trình, khách hàng từ phân hạng Diamond trở lên được hưởng quyền sử dụng dịch vụ phòng chờ và dịch vụ đón tiễn/làm thủ tục nhanh tại các sân bay trên toàn cầu không giới hạn. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tặng kèm các lượt người thân đi kèm tương ứng theo từng hạng. Đặc biệt, khách hàng hạng Elite còn được tận hưởng đặc quyền chơi golf, bao gồm phí sân, caddie và xe điện tại hơn 50 sân golf trên cả nước.

Ngoài ra, VietinBank Premium kết nối đồng bộ hệ sinh thái đối tác cao cấp: thời trang, ẩm thực, nghỉ dưỡng, du lịch,… giúp khách hàng ưu tiên luôn được tận hưởng ưu đãi xứng tầm, an tâm tận hưởng cuộc sống ở đẳng cấp cao nhất.

Không chỉ đa dạng về quyền lợi, VietinBank Premium còn chú trọng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khách hàng có thể đăng ký, tra cứu và tiếp cận các đặc quyền qua nhiều kênh như VietinBank iPay, tổng đài khách hàng ưu tiên, zalo/whatsApp/viber, email và trang thông tin chương trình: vietinbankpremium.vn. Trong đó, VietinBank iPay dành cho khách hàng ưu tiên có giao diện nhận diện riêng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tiện ích trên nền tảng ngân hàng số quen thuộc.

Tổng đài khách hàng ưu tiên miễn cước hoạt động 24/7 với hotline riêng cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ. Sự kết hợp giữa công nghệ đa kênh và chăm sóc trực tiếp tạo nên trải nghiệm đồng nhất qua mỗi điểm chạm, khách hàng luôn chủ động lựa chọn và tận hưởng đặc quyền, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Tiếp nối hành trình nâng tầm dịch vụ ngân hàng ưu tiên

Trên hành trình chuyển đổi, VietinBank Premium chú trọng đổi mới mô hình phục vụ, gia tăng giá trị và trải nghiệm cho khách hàng. Bên cạnh các ưu đãi về tài chính, đặc quyền cao cấp, các sản phẩm dịch vụ được thiết kế mang tính cá nhân hóa cao cho từng chân dung khách hàng. Các sản phẩm đầu tư đa dạng trong hệ sinh thái V-Wealth của VietinBank luôn chiều theo mọi GU đầu tư của khách hàng, mang lại khả năng sinh lời cao nhất dựa trên khẩu vị rủi ro của mỗi khách hàng. Cùng đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng chuyên biệt luôn đồng hành, tư vấn những giải pháp tài chính hiệu quả, mang lại giá trị cao cho khách hàng, gia đình và doanh nghiệp.

Danh hiệu “Xuất sắc trong đổi mới dịch vụ ngân hàng Ưu tiên Việt Nam 2026” không chỉ ghi nhận những kết quả VietinBank đã đạt được mà còn là động lực để Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện mô hình dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo hướng toàn diện và khác biệt. Trên nền tảng hệ sinh thái đặc quyền đa dạng, công nghệ hiện đại và đội ngũ chăm sóc chuyên biệt, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính, tiện ích phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với định hướng lấy nhu cầu và lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, VietinBank Premium hướng tới mang đến nhiều hơn những giá trị vượt ra ngoài dịch vụ ngân hàng thông thường, để mỗi trải nghiệm đều thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh. vượng./.

VietinBank Premium công bố ba phân hạng khách hàng ưu tiên mới VietinBank Premium công bố ba phân hạng Platinum, Diamond và Elite, với dịch vụ tư vấn chuyên biệt cùng hệ sinh thái đặc quyền theo nhu cầu và tài sản khách hàng.