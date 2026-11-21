Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thỏa thuận nhằm kết hợp thế mạnh của HDBank về am hiểu thị trường và phục vụ khách hàng tại Việt Nam với kinh nghiệm tài chính, mạng lưới toàn cầu của MUFG, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho doanh nghiệp.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thị trường vốn và nghiên cứu các phương án huy động vốn tại Nhật Bản cũng như trên thị trường quốc tế.

Các hình thức hợp tác dự kiến bao gồm vay hợp vốn, đồng tài trợ, phát hành trái phiếu quốc tế, xây dựng chương trình phát hành trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm về tư vấn xếp hạng tín nhiệm và tài trợ gắn với phát triển bền vững.

Thông qua MUFG và các đơn vị thành viên, HDBank kỳ vọng đa dạng hóa nguồn vốn, tiếp cận các cấu trúc tài trợ và thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn của khách hàng.

Thỏa thuận được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác nhiều năm giữa HDBank và MUFG tại Việt Nam. Trước đó, MUFG đã đồng hành cùng HDBank trong các hoạt động thu xếp nguồn vốn quốc tế, kết nối các định chế tài chính và hỗ trợ tiếp cận thị trường vốn toàn cầu.

Bên cạnh lĩnh vực huy động vốn, hai bên dự kiến phối hợp giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tới các doanh nghiệp Nhật Bản, tăng cường đối thoại với nhà đầu tư, xúc tiến đầu tư và kết nối kinh doanh thông qua mạng lưới quốc tế của MUFG.

Các chương trình hội thảo, trao đổi chuyên môn cũng sẽ tập trung vào những lĩnh vực như tài trợ thương mại, tài chính bền vững và phát triển hạ tầng.

Việc mở rộng hợp tác giữa HDBank và MUFG được kỳ vọng góp phần kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính và đầu tư giữa hai nước./.

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