65 năm là một chặng đường đủ dài để một ngành công nghiệp đi từ những mũi khoan thăm dò đầu tiên đến vị thế trụ cột năng lượng của đất nước và cũng đủ dài để nhiều thế hệ người dầu khí trưởng thành từ chính những công trình mình làm ra.

Dịp kỷ niệm năm nay đến sau một năm thị trường năng lượng thế giới trải qua nhiều biến động lớn, vì thế càng mang nhiều ý nghĩa với mỗi người dầu khí. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại nền tảng đang có, những gì năm 2026 đã cho thấy, con đường phía trước với hai mục tiêu: tăng trưởng hai con số mỗi năm và gia nhập nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026), đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đã có bài viết: “Nâng tầm nội lực, mở rộng không gian phát triển”

Gần 25 năm cho tấn dầu đầu tiên

Từ khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 ra đời năm 1961 đến ngày tấn dầu đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ năm 1986, thế hệ đi trước đã phải bền bỉ suốt gần 25 năm, trong những điều kiện vô cùng thiếu thốn, mới có được thành quả đầu tiên ấy. Cũng từ tấn dầu ấy, những công trình lớn lần lượt ra đời - đường ống dẫn khí Bạch Hổ, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau - và mỗi công trình lại mở ra một lĩnh vực mới mà người dầu khí Việt Nam phải tự học, tự làm cho đến khi thực sự làm chủ.

Mỗi công trình dầu khí đều có vòng đời riêng: đến một lúc nào đó mỏ sẽ cạn, giàn sẽ được thu dọn, và những nhà máy hôm nay rồi cũng sẽ được nâng cấp, thay thế bằng công nghệ mới hơn. Điều ở lại lâu dài hơn cả là năng lực mà người dầu khí tích lũy được qua mỗi chặng đường, từ tìm kiếm, thăm dò đến phát triển mỏ, từ thiết kế, xây dựng đến vận hành và quản trị, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và lớn dần lên theo năm tháng. Chính nền tảng ấy đã đưa PETROVIETNAM hôm nay lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune, với tổng tài sản gần 1,2 triệu tỉ đồng.

Năm 2026 - phép thử của nội lực

Nền tảng ấy đã được đặt vào một phép thử thực sự trong năm 2026, khi nguồn cung dầu qua Trung Đông bị gián đoạn. Trong hoàn cảnh đó, PETROVIETNAM đã chủ động thu xếp nguồn dầu thô, giữ hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành ở mức cao, có thời điểm lên tới 125% công suất thiết kế, đáp ứng hơn 70% nhu cầu xăng dầu cả nước.

Có được điều đó là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị trong toàn chuỗi, từ khâu thu xếp, vận chuyển dầu thô đến vận hành nhà máy. Giai đoạn khó khăn ấy cũng để lại một bài học mà tôi tin sẽ còn nguyên giá trị trong nhiều năm tới: an ninh năng lượng cũng là an ninh quốc gia, và sức chống chịu phải được xây dựng từ những năm bình thường.

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm cũng cho thấy rõ nội lực ấy: chỉ sau 10 tháng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đều đã vượt kế hoạch cả năm. Điều khiến tôi yên tâm hơn cả là chất lượng của sự tăng trưởng, khi ước cả năm, yếu tố giá chỉ chiếm khoảng 41% mức tăng doanh thu, phần còn lại đến từ sản lượng tăng thêm, thị trường được mở rộng và những sản phẩm, dịch vụ mới.

Ở thượng nguồn, lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, năm 2026 mang lại những kết quả mà nhiều năm qua chúng ta vẫn chờ đợi. Chỉ trong 10 tháng, toàn Tập đoàn đã có thêm 6 phát hiện dầu khí mới trong nước, trong khi cả giai đoạn 5 năm 2021-2025 có 6 phát hiện. Sản lượng dầu thô khai thác trong nước cũng đã tăng trưởng trở lại sau 11 năm, dù nhiều mỏ lớn đã bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên và tháng 10-2026 là tháng thứ 18 liên tiếp có gia tăng sản lượng so với cùng kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nếu những phát hiện mới đang chuẩn bị nguồn tài nguyên cho tương lai, thì chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là nơi biến tài nguyên ấy thành năng lượng cho nền kinh tế, đồng thời thể hiện rõ sức mạnh của một hệ sinh thái liên kết từ thượng nguồn đến hạ nguồn: một chuỗi dự án gần 12 tỉ USD, trải dài từ mỏ khí, đường ống đến nhà máy điện, mà không đơn vị nào có thể làm đơn lẻ. Chúng ta quyết tâm đón dòng khí đầu tiên vào quý III/2027, mỗi năm đưa về bờ khoảng 5 tỉ m³ khí, cấp cho khoảng 3.800 MW điện phục vụ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2026 cũng là năm sản phẩm và dịch vụ của người dầu khí Việt Nam vươn xa hơn. Tại Trung Đông, chúng ta đã được trao gói thầu EPIC-1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam dự kiến hơn 3 tỉ USD, là gói thầu lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hơn 2 tuần sau, đến lượt dự án Commonwealth LNG tại bang Louisiana, Hoa Kỳ, lựa chọn Việt Nam làm nơi chế tạo hơn 60 mô-đun công nghệ với tổng khối lượng 18.500 tấn.

Những hợp đồng ấy tiếp nối danh sách hàng chục công trình, sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật mà PETROVIETNAM đã cung cấp cho thị trường quốc tế, với tổng giá trị trên 10 tỷ USD, khẳng định năng lực đảm nhận vai trò tổng thầu các dự án tầm cỡ thế giới. Ở chiều ngược lại, Nhơn Trạch 3&4, nhà máy điện LNG đầu tiên của cả nước, đã vận hành thương mại với công nghệ tua-bin khí tiên tiến. Đưa sản phẩm, dịch vụ Việt Nam ra thế giới và đưa công nghệ tiên tiến về Việt Nam, đó chính là cách chúng ta nâng tầm nội lực của mình.

Mở rộng không gian phát triển

Tôi hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng hơn, khi thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động của cạnh tranh địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và xu thế chuyển dịch năng lượng, còn mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế đòi hỏi nguồn cung năng lượng phải tăng tương xứng. Trong bối cảnh ấy, PETROVIETNAM phải cùng lúc làm tốt ba việc: bảo đảm nguồn cung năng lượng cho đất nước, nâng cao hiệu quả các hoạt động hiện hữu và chủ động tạo lập những động lực tăng trưởng mới.

Các nhiệm vụ ấy gắn liền với mục tiêu đưa PETROVIETNAM gia nhập nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trước năm 2030, cũng là trách nhiệm của Tập đoàn trong thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với tôi, mục tiêu ấy cần được hiểu cho đúng: chúng ta không tìm mọi cách tăng trưởng để có tên trong danh sách Fortune Global 500, mà đặt mục tiêu vào danh sách để tăng trưởng, để buộc mình sử dụng tốt hơn những nguồn lực vốn luôn hữu hạn ở bất cứ tổ chức hay quốc gia nào và tạo thêm nguồn lực mới từ công nghệ, con người và thị trường.

Quy mô tài sản càng lớn thì càng phải được sử dụng cẩn trọng và hiệu quả. Mỗi dự án phải được đánh giá kỹ về khả năng huy động vốn, hiệu quả và rủi ro, không đầu tư dàn trải, không gia tăng tài sản mà không tạo ra giá trị tương xứng, và phải phát huy được lợi thế quy mô lớn cùng chuỗi giá trị liên kết của PETROVIETNAM. Đó cũng là con đường để PETROVIETNAM chuyển mình từ một tập đoàn dầu khí thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng.

Các trạm biến áp của Baltica 2 trên hải trình đến châu Âu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trên hành trình ấy, dầu khí vẫn là cốt lõi, là nguồn lực để chúng ta mở rộng sang trung nguồn và hạ nguồn, với mạng lưới trung tâm LNG - khí - điện, các dự án chế biến sâu và những sản phẩm cơ khí chất lượng cao, giá trị lớn, để từng bước trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành Dầu khí và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, PETROVIETNAM luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới, khó như xuất khẩu điện gió ngoài khơi hay điện hạt nhân.

Nghị quyết 79-NQ/TW đã mở ra không gian mới về thể chế cho doanh nghiệp nhà nước và nhiệm vụ của chúng ta là biến không gian ấy thành dòng khí, dòng điện, dòng năng lượng, thành những công trình cụ thể.

Con người - tài sản vô giá nhất

Nếu những công trình rồi sẽ có lúc hết vòng đời, thì con người là thứ tài sản càng qua năm tháng càng quý. Vì vậy, nếu phải chọn một điều để đầu tư nhiều nhất, tôi sẽ chọn con người. Nguồn nhân lực chính là tài sản vô giá nhất: công nghệ và máy móc có thể mua được, nhưng xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi phải mất 10-20 năm, thậm chí lâu hơn.

Người lao động PETROVIETNAM trên công trình dầu khí. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các kỹ sư trẻ bước vào nghề hôm nay sẽ là những người tiếp quản dòng khí Lô B, các nhà máy điện LNG và những công trình điện gió ngoài khơi trong nhiều thập niên tới. Các bạn sẽ được tôi luyện trên những công trường lớn, những dự án khó ngay trong nước để làm chủ công nghệ, rồi từ đó cùng đưa sản phẩm, dịch vụ của PETROVIETNAM ra thế giới và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Còn với những người làm công tác quản lý, tôi vẫn quan niệm rằng một người lãnh đạo giỏi không chỉ được đánh giá bằng kết quả công việc trong nhiệm kỳ, mà còn bằng chất lượng đội ngũ mình đào tạo, chuẩn bị cho tương lai.

Năm 2026 đã cho thấy đội ngũ người dầu khí hôm nay đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn hơn và những việc trước mắt cũng đã rất cụ thể: hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2026, tạo đà cho năm 2027, đón dòng khí đầu tiên từ Lô B và đưa thêm sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Với PETROVIETNAM, khát vọng toàn cầu bắt đầu từ trách nhiệm quốc gia: năng lượng phải luôn đi trước một bước./.

65 năm Ngành Dầu khí Việt Nam: Năng lượng quốc gia, khát vọng toàn cầu Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM nhấn mạnh: “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” đối với chúng tôi không chỉ là chủ đề của dấu mốc 65 năm. Đó là lời tự nhắc về nơi mình khởi nguồn, về trách nhiệm mình đang gánh vác và về tương lai phải cùng nhau xây dựng.