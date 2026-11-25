Hãng xe Trung Quốc BYD ngày 24/11 thông báo đã bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền với tập đoàn Ineos của Anh để mua lại nhà máy ôtô tại Hambach, thuộc tỉnh Moselle, miền Đông nước Pháp.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cơ sở sản xuất thứ hai của BYD tại châu Âu, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường và tăng cường sản xuất tại chỗ của hãng xe Trung Quốc.

Theo nhật báo kinh tế Les Echos, BYD cho biết thương vụ vẫn cần trải qua quá trình tham vấn đại diện người lao động, cho thấy hai bên nhiều khả năng đã đạt được thỏa thuận về những nội dung cơ bản.

Được khánh thành năm 1997, nhà máy Hambach ban đầu chuyên sản xuất Smart, dòng xe đô thị cỡ nhỏ ra đời từ sự hợp tác giữa hãng đồng hồ Swatch và hãng ôtô Mercedes-Benz. Cuối năm 2020, Mercedes-Benz bán lại nhà máy cho Ineos, khi tập đoàn Anh tìm kiếm cơ sở lắp ráp mẫu xe địa hình Grenadier.

Tuy nhiên, doanh số của dòng xe có kích thước lớn và mức phát thải CO2 cao này chưa bao giờ đạt được kết quả khả quan tại châu Âu, trong bối cảnh các quy định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu Grenadier sang Mỹ, thị trường tiêu thụ tới 70% doanh số của dòng xe này. Những khó khăn trên làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của nhà máy Hambach và khoảng 1.000 lao động tại đây.

Thông báo của BYD mở ra triển vọng mới cho cơ sở sản xuất này. Hãng xe Trung Quốc khẳng định quyết tâm duy trì hoạt động sản xuất lâu dài, bảo đảm việc làm và tạo thêm cơ hội cho người lao động cũng như các nhà cung cấp trong khu vực.

Về phần mình, Ineos thông báo sẽ chuyển hoạt động sản xuất Grenadier sang Mỹ, dự kiến bắt đầu từ năm 2028 tại một địa điểm chưa được xác định. Trong thời gian chờ đợi, hai dòng xe Grenadier và xe bán tải QuarterMaster sẽ tiếp tục được sản xuất tại Hambach.

Sau nhà máy tại Hungary, dự kiến xuất xưởng những chiếc ôtô đầu tiên vào cuối năm nay, việc tiếp quản nhà máy Hambach sẽ giúp BYD mở rộng năng lực sản xuất tại châu Âu, đồng thời thích ứng với những quy định ngày càng chặt chẽ của Liên minh châu Âu (EU) đối với các hãng xe Trung Quốc.

Việc sản xuất ngay tại châu Âu không chỉ giúp BYD tránh các mức thuế bổ sung mà EU đang áp dụng đối với ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, mà còn tạo điều kiện đáp ứng những yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa đang được EU thảo luận.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Les Echos hồi tháng Bảy, Phó Chủ tịch BYD Stella Li khẳng định tập đoàn muốn tăng cường sự hiện diện với tư cách một nhà sản xuất tại châu Âu.

Bà sau đó cho biết Pháp và Tây Ban Nha là hai ứng cử viên sáng giá cho việc đặt nhà máy mới. Tuy nhiên, đến nay, BYD chưa công bố lý do cụ thể dẫn đến quyết định lựa chọn Pháp.

Theo giới phân tích, khả năng nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động có thể là một trong những yếu tố quan trọng. Bối cảnh thị trường đã thay đổi sau khi Brussels và Bắc Kinh đạt thỏa thuận giới hạn lượng ôtô hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc sang châu Âu ở mức 350.000 chiếc mỗi năm.

Theo thông báo ngày 24/11 của Ủy ban châu Âu (EC), biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 1/12 tới.

Ông Matthias Schmidt, chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu thị trường ôtô Schmidt Automotive Research, nhận định BYD là một trong những hãng chịu tác động lớn nhất từ quyết định trên, do xe hybrid sạc điện chiếm tỷ trọng đáng kể trong doanh số của hãng tại châu Âu.

Trong bối cảnh nhập khẩu bị hạn chế, việc tiếp quản một nhà máy sẵn có như Hambach có thể giúp BYD nhanh chóng bảo đảm nguồn cung xe cho hệ thống đại lý tại châu Âu. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển của hãng xe Trung Quốc, vốn trước đây ưu tiên xây dựng các nhà máy hoàn toàn mới thay vì mua lại những cơ sở sản xuất hiện có./.

Cố vấn Nhà Trắng cảnh báo BYD gia tăng sức ép đối với ngành ôtô toàn cầu Cạnh tranh giữa các hãng xe Trung Quốc và các nhà sản xuất truyền thống của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản sẽ tiếp tục gia tăng, không chỉ ở lĩnh vực xe điện mà còn trong công nghệ pin, phần mềm, linh kiện.