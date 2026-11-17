Ngày 16/11, hãng xe điện Tesla (Mỹ) thông báo sẽ đầu tư 3 tỷ euro (khoảng 3,4 tỷ USD) để mở rộng nhà máy tại Gruenheide, gần thủ đô Berlin của Đức, với mục tiêu nâng công suất sản xuất lên 1 triệu xe tự lái Cybercab mỗi năm.

Theo thông báo của Tesla, dự án sẽ xây dựng thêm một khu nhà xưởng sản xuất mới, đặt nền móng cho việc phát triển nhà máy thành một trong những cơ sở sản xuất công nghệ tiên tiến nhất của hãng trên toàn cầu.

Cybercab là mẫu xe điện tự lái hai chỗ ngồi, không có vô lăng và bàn đạp, được Tesla giới thiệu vào tháng 10/2024. Mẫu xe này đã được đưa vào thử nghiệm dịch vụ taxi tự hành Robotaxi tại một số thành phố của Mỹ.

Quyết định đầu tư của Tesla được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Volkswagen đang triển khai kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm, trong khi Mercedes-Benz cân nhắc đóng cửa một số nhà máy và điều chỉnh hoạt động đầu tư tại Đức.

Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke đánh giá khoản đầu tư của Tesla là tín hiệu tích cực đối với vị thế công nghiệp của Đức, đồng thời có ý nghĩa kinh tế lớn đối với địa phương.

Nhà máy Gruenheide hiện là cơ sở sản xuất duy nhất của Tesla tại châu Âu./.

Tesla dừng sản xuất dòng xe bán tải Cybertruck Hoạt động lắp ráp mẫu xe bán tải điện Cybertruck tại Texas sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm 2027 để nhường chỗ cho việc tăng cường sản xuất Cybercab - mẫu xe tự hành phục vụ dịch vụ chia sẻ chuyến đi.