Trước khi bước vào khâu thiết kế, chạy thử và đưa tới đại lý, các hãng xe phải huy động nguồn vốn để phát triển,mà phần lớn nguồn vốn đó lẽ ra phải đến từ doanh số bán xe hiện tại.

Trên lý thuyết, đây là quy luật vận hành chuẩn mực của ngành. Tuy nhiên, tại châu Âu, chuỗi vận hành này đang bộc lộ vấn đề, khi các hãng có thể tăng đơn đặt hàng, đẩy mạnh doanh số xe điện và tung ra mẫu mới, nhưng lợi nhuận thu về lại không đủ để “nuôi” thế hệ kế tiếp.

Theo tờ Avvenire, áp lực đang đặc biệt lớn khi ngành ôtô châu Âu đang trải qua cuộc chuyển đổi tốn kém nhất lịch sử, đúng lúc sức mua của nhiều gia đình bị thu hẹp trước mặt bằng giá xe cao.

Các hãng xe vừa phải dồn vốn cho pin, phần mềm, điện tử và nhà máy, vừa phải duy trì dây chuyền xe xăng và hybrid vốn vẫn đáp ứng nhu cầu phổ thông. Hai mảng đầu tư cùng diễn ra trong bối cảnh biên lợi nhuận bị nén chặt.

Báo cáo tài chính công bố cuối tháng 10 của Volkswagen, Stellantis và Renault cho thấy ba khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Volkswagen đạt 233,4 tỷ euro, nhưng lợi nhuận hoạt động chỉ là 100 triệu euro so với mức 5,4 tỷ euro cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chính đến từ 8,7 tỷ euro các khoản mục bất thường, gồm trích lập giảm giá trị tài sản liên quan tới Porsche và hoạt động tại Trung Quốc.

Dù xe điện chiếm tới 40% lượng đơn hàng tại châu Âu của tập đoàn Đức và dòng xe điện cỡ nhỏ thế hệ mới thu hút 150.000đơn, lợi nhuận từ xe điện hiện vẫn thấp hơn xe truyền thống.

Quá trình chuyển đổi vẫn tiếp diễn, nhưng nguồn lực tài trợ có nguy cơ suy giảm và là lý do khiến Volkswagen triển khai gói cắt giảm chi phí khoảng 31 tỷ euro.

Trong khi đó, Stellantis ghi nhận một số cải thiện trong quý III khi doanh thu tăng 1% lên 37,6 tỷ euro và lỗ ròng thu hẹp còn 453 triệu euro.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh chỉ đạt 0,7% và dòng tiền công nghiệp vẫn là -4 tỷ euro, nghĩa là hoạt động sản xuất vẫn tiêu tốn nhiều tiền hơn lượng tiền tạo ra.

Khu vực châu Âu mở rộng là thị trường duy nhất của tập đoàn còn nằm trong vùng âm về biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh, khiến mục tiêu đưa dòng tiền dương trở lại vào năm 2027 trở thành cột mốc bắt buộc.

Trái lại, Renault trong quý III giảm 6% lượng xe bán ra (còn 497.799 chiếc), nhưng doanh số xe điện tăng 84,7% và chiếm 25,8% tổng lượng xe xuất xưởng, qua đó giữ nguyên mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động cả năm quanh mức 5,5%.

Điều này cho thấy hãng có thể đẩy nhanh điện khí hóa mà không cần tăng tổng lượng xe bán, nhưng doanh số xe điện chưa đồng nghĩa với lượng tiền giữ lại trong ngân quỹ.

Ở Trung Quốc, năng lực sản xuất khổng lồ đi kèm cạnh tranh giá khốc liệt đã kéo biên lợi nhuận toàn ngành hồi tháng 9 xuống còn 1,4% - mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Khi thị trường nội địa kém sinh lời và cửa vào Mỹ bị chặn bởi rào cản thuế quan, áp lực thương mại từ Trung Quốc càng dồn mạnh vào châu Âu, nơi các hãng xe địa phương vốn đã gặp khó về lợi nhuận.

Để tạo ra những mẫu xe vừa túi tiền người mua vừa đủ sinh lời cho thế hệ tiếp theo, các hãng ưu tiên thu gọn nền tảng khung gầm, hệ truyền động, thời gian phát triển, biến thể kỹ thuật và trùng lặp phần mềm, đồng thời mở rộng liên minh, kể cả với đối tác Trung Quốc, nhằm chia sẻ chi phí.

Nhà máy chạy dưới công suất cũng làm đội chi phí cố định, nhưng sản xuất chỉ để giữ dây chuyền rồi bán giảm giá sâu chỉ đẩy gánh nặng tồn kho sang đại lý, bởi quy mô sản lượng chỉ có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thặng dư thực sự.

Cuối cùng là vấn đề định giá. Sau nhiều năm theo đuổi những mẫu xe ngày càng lớn, mạnh, nhiều tiện nghi và đắt đỏ hơn, vốn nâng cao an toàn và công nghệ nhưng lại khiến một bộ phận khách hàng rời bỏ, thách thức cốt lõi hiện nay của các hãng xe châu Âu không chỉ là bán được xe, mà là tạo đủ lợi nhuận để phát triển thế hệ xe sau và giữ được nhóm khách hàng đủ khả năng chi trả./.

Brexit tiếp tục gây sức ép lên ngành ôtô châu Âu Brussels, London cho phép tạm thời coi các bộ pin được lắp ráp từ tế bào pin nhập khẩu từ Trung Quốc là sản phẩm có xuất xứ nội địa để tạo thêm thời gian cho ngành sản xuất pin tại EU, Anh phát triển.