Trong bối cảnh thị trường nội địa đang ngày càng trở nên ngột ngạt, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng vọt 50% trong năm 2026.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất ôtô nước này đang thay đổi chiến lược: từ bỏ cuộc đua tranh giá rẻ để chuyển sang định vị thương hiệu bằng công nghệ tiên tiến và chất lượng cao cấp tại các thị trường nước ngoài.

Theo dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), xuất khẩu xe mới từ nước này dự kiến sẽ vượt mốc 11 triệu chiếc trong năm 2026, tăng khoảng 50% so với năm ngoái.

Chỉ tính riêng 10 tháng của năm 2026, lượng xuất khẩu đã đạt 9,27 triệu xe và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối năm.

Năm 2023, Trung Quốc đã chính thức vượt Nhật Bản để trở thành quốc gia xuất khẩu xe mới lớn nhất thế giới.

Năm nay, khoảng cách này dự kiến sẽ càng được nới rộng khi CAAM dự kiến lượng xe mới xuất khẩu năm nay sẽ vượt gần gấp ba Nhật Bản, nước đã xuất khẩu 4,17 triệu xe năm 2025.

Số liệu cho thấy Nga là thị trường lớn nhất của xe Trung Quốc trong 9 tháng của năm 2026 với 750.000 chiếc, tăng 160% so với cùng kỳ. Brazil (Bra-xin), Anh và Bỉ cũng là những điểm đến hàng đầu với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ 70% đến 180%.

Việc các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ồ ạt tiến ra nước ngoài là một hệ quả tất yếu từ sự suy yếu của thị trường nội địa.

Doanh số bán xe du lịch tại Trung Quốc năm nay dự kiến sẽ giảm 20% so với năm 2025 và xuống dưới mốc 19 triệu chiếc - mức thấp nhất trong 12 năm qua theo đánh giá của CAAM.

Nhu cầu sụt giảm và những thay đổi về chính sách ưu đãi đối với xe điện (EV) và xe năng lượng mới (NEV) đang đè nặng lên doanh số.

Đáng ngại hơn, bất chấp nhu cầu giảm sút, cuộc chiến giá cả trong nước vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. Kết hợp với chi phí nguyên vật liệu tăng cao, tình trạng đó đã "bóp nghẹt" lợi nhuận của toàn ngành.

Trong 9 tháng của năm 2026, lợi nhuận ngành ôtô Trung Quốc đã sụt giảm 20% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận rớt xuống chỉ còn 3,3%.

Đứng trước áp lực đó, các công ty đang tìm kiếm động lực tăng trưởng ở thị trường hải ngoại, đồng thời nỗ lực tách mình khỏi vòng xoáy "chiến tranh giá cả" tại thị trường trong nước.

Chiến lược mới là tập trung giới thiệu các mẫu xe được trang bị tính năng tiên tiến, nhấn mạnh vào hiệu suất và chất lượng, qua đó phát triển những thương hiệu có khả năng tạo ra biên lợi nhuận lành mạnh.

Xu hướng này được thể hiện rõ nét tại Triển lãm ôtô Quốc tế Quảng Châu khai mạc hồi giữa tháng 11.

Hãng xe điện khởi nghiệp Xpeng tự tin khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe điện trung và cao cấp tại châu Âu với mức giá khoảng 45.000 euro hay 49.300 USD mỗi xe.

XPeng dự kiến ra mắt mẫu P7 EV tại châu Âu vào quý II/2027 và lên kế hoạch cung cấp công nghệ hỗ trợ lái xe bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại thị trường quốc tế vào nửa đầu năm 2027, nhằm thể hiện sức mạnh công nghệ vượt trội so với các đối thủ địa phương.

Không đứng ngoài cuộc, "ông lớn" BYD cũng đang tăng tốc thâm nhập châu Âu thông qua thương hiệu cao cấp Denza. Các mẫu xe như Z9GT và xe thể thao Z được định giá từ 115.000 euro đến gần 190.000 USD (giá tại Anh), cao hơn rất nhiều so với các dòng xe phổ thông của hãng.

Cùng lúc đó, các hãng như Seres Group và Chery Automobile cũng đang ráo riết chuẩn bị các kế hoạch tiến vào thị trường châu Âu trong năm tới.

Sự chuyển dịch này không chỉ đến từ bản thân doanh nghiệp mà còn có sự định hướng rõ ràng từ phía nhà nước. Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng cạnh tranh quá mức trong nước lan sang các thị trường nước ngoài.

Xe buýt hai tầng chạy điện do Trung Quốc sản xuất được đưa lên tàu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để xuất khẩu sang Anh. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tháng 9 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan chức năng đã ban hành các hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn ứng xử cho các nhà sản xuất ôtô ở nước ngoài, yêu cầu tránh giảm giá quá mức và tăng cường mạng lưới dịch vụ hậu mãi.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang siết chặt các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng và độ tin cậy của phương tiện.

Gần đây nhất, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này đã công bố dự thảo yêu cầu các tiêu chuẩn thử nghiệm an toàn và thiết kế xe khắt khe hơn.

Đáp lại, các hãng xe như Li Auto cũng đã thông báo kéo dài chu kỳ nâng cấp xe lớn để tập trung vào chất lượng thay vì tốc độ ra mắt.

Mặc dù vậy, làn sóng xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc đang vấp phải sự cảnh giác và phản ứng từ nhiều quốc gia. Tại châu Âu, nơi các nhà sản xuất nội địa đang chật vật tái cơ cấu do mất thị phần, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các biện pháp hạn chế nhập khẩu xe lai (xe hybrid, chạy được bằng cả xăng và điện) từ Trung Quốc. Lệnh hạn chế sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2026 và kéo dài tới tháng 6/2027.

Để hóa giải rào cản này, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sản xuất tại thị trường sở tại. BYD đang chuẩn bị khởi động nhà máy đầu tiên tại Hungary và đàm phán mua lại một nhà máy tại Pháp. Geely cũng đã hợp tác với Ford Motor để thiết lập sản xuất tại Tây Ban Nha.

Bằng cách kết hợp linh hoạt giữa xuất khẩu và sản xuất nội địa, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc kỳ vọng sẽ tránh được nguy cơ bị loại khỏi các thị trường trọng điểm toàn cầu./.

Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng Số liệu từ Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc công bố ngày 12/10 cho thấy, doanh số xuất khẩu ôtô của nước này tăng mạnh 73,2%, lên 923.000 chiếc, so với mức tăng 77,5% của tháng 8/2026.